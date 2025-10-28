Affari Tuoi: dottore beffa Angelica del Molise, che per un soffio perde 100.000€

La concorrente ha trovato subito il pacco nero

Stasera è arrivato il turno di Angelica del Molise provare a portarsi a casa i 300 mila euro del jackpot. E la concorrente di Affari Tuoi ha voluto affrontare la sfida al fianco della madre Roberta. Una volta che si è presentata ha quindi iniziato la sua partita con i primi sei tiri trovando pure il pacco nero contenente 20 mila euro. Finito questo primo giro di lanci ha telefonato il dottore con un’offerta di 38 mila euro. Non è però bastata per far desistere Angelica dal continuare a giocare. Altri tre tiri per lei. Finita anche questa manche il dottore si è rifatto vivo proponendole il cambio pacco. La risposta è stata però un secco no.

Affari Tuoi, la concorrente ha visto svanire il suo sogno di vincere 300 mila euro

Stefano De Martino le ha quindi chiesto di fare ulteriori tre lanci. E Angelica del Molise non si è certo tirata indietro. Come non si è tirata indietro lei neppure il dottore offrendo la stessa cifra (38 mila euro), ma stavolta solo per un tiro. Niente da fare perchè la concorrente del game show non ha voluto sentire ragioni continuando a giocare per esaudire il suo sogno. Il presentatore di Rai Uno, il quale pare non farà lo show con Gianni Morandi, ha chiesto di fare un altro tiro e purtroppo Angelica ha fatto un passo falso trovando il pacco contenente 300 mila euro. Il dottore è quindi tornato alla carica proponendo un cambio pacco. E stavolta la ragazza ha accettato di buon grado andandosi a prendere il pacco numero 11.

Angelica del Molise ha accettato per la seconda volta il cambio pacco e alla fine ha vinto 33 mila euro

Tre nuovi tiri per la concorrente, la quale dopo questa manche è rimasta con un tabellone non proprio idilliaco. Motivo per cui il dottore ha infatti abbassato la posta offrendo solo 15 mila euro. Offerta questa rispedita al mittente da Angelica ad Affari Tuoi. Altro lancio per lei che è riuscita a riequilibrare il tabellone con un tiro molto fortunato. Il dottore, rimasto fedele al suo manuale, ha allora offerto nuovamente il cambio pacco alla ragazza, la quale clamorosamente ha accettato. E anche Stefano De Martino non ha nascosto il suo stupore: “Mi hai spiazzato…” Arrivati a questo punto e con un tabellone in cui ci sono più pacchi blu che rossi il dottore ha offerto 20 mila euro. E con grande coraggio ha risposto di no. E’ infine rimasta con 20 euro da una parte e dall’altra ben 100 mila. Ultima offerta del dottore di 33 mila euro. Offerta che Angelica ha prontamente accettato per non rischiare di tornarsene a casa a mani vuote. Scelta questa che si è rivelata essere poco fortunata perchè avrebbe potuto vincerne 100 mila.