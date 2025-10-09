BigMama e la sofferenza per il bullismo: “Ho lottato tanto per il mio lavoro”

La cantante parla della sofferenza che il bullismo le ha causato

In una recente intervista al podcast One More Time la cantante BigMama ha parlato della sofferenza che il bullismo le ha causato per via del suo corpo non conforme alla società malata in cui viviamo: “La mia infanzia è stata segnata da bullismo che veniva da ogni parte. Grandi, piccoli, c‘è una parola che è nel mio cervello. C’è una di quelle parole che mi ferisce la parola ‘chiattona’ e io l’ho sentita così tante volte, tipo tutti i giorni. Io pensavo di essere proprio l ‘ultima ruota a un certo punto, e quel certo punto già alle elementari, avevo già toccato quel momento di ‘faccio schifo’”.

BigMama: “Ho lottato tanto per ottenere il mio lavoro”

Singoli, un disco, il successo ottenuto con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, le apparizioni in televisione e la presenza sui social: tutto questo non è piovuto dal cielo sulla cantante BigMama, come ha confessato lei stessa. “Ho lottato tanto per ottenere il mio lavoro, perché volevo uscire dalla posizione di una ragazzina bullizzata, messa in un angolo. Mi fa tanto male” ha raccontato lei. Lei ama la musica, capisce che quella che fa potrebbe non piacere, ma quello che non capisce è la cattiveria delle persone.

BigMama confessa: “Stiamo vivendo una situazione mondiale difficile”

”Nell’ultimo anno secondo me siamo tornati indietro. Stiamo vivendo una situazione mondiale difficile, piena di odio e di guerra. Sicuramente le nostre energie sono incentrate su cause molto più grosse, che non dipendono da noi ma che ci toccano. E non ci toccano vuol dire che non siamo esseri umani. Molte tematiche quindi sono passate in secondo piano” ha raccontato BigMama al portale Today, “ora il mondo si sta basando su dinamiche di odio. Sembra quasi che al centro della politica ora ci sia l’odio. Se grandi potenze oltre Oceano hanno tendenze politiche basate sull’odio, è ovvio che le influenze che arrivano qui non siano rose e fiori”.