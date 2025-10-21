Carlo Conti punta a fare un gran colpo per Sanremo: chi vuole come co-conduttrice

Carlo Conti vorrebbe la showgirl al suo fianco nella kermesse musicale: l’ultimo rumor

Il giornalista Santo Pirrotta sul portale web del magazine Vanity Fair ha una sua rubrica in cui svela i retroscena più succosi sui personaggi dello spettacolo del momento. E stavolta ha posto le sue attenzioni su Samira Lui, che sta avendo un successo incredibile a La ruota della fortuna al fianco di Gerry Scotti. Ebbene a proposito di quest’ultima Pirrotta è venuto a conoscenza che avrebbe un fan d’eccezione: Carlo Conti. Il conduttore di Tale e Quale Show pare infatti che la vorrebbe al suo fianco al Festival di Sanremo 2026:

“Si sussurra che il lungimirante Carlo Conti punti al colpo grosso, averla accanto sul palco del Festival di Sanremo 2026…”

I rapporti tra Samira Lui e il conduttore sarebbero ottimi

Detto questo Santo Pirrotta in questo intervento sul portale del periodico Vanity Fair ha poi tenuto a dire che tra Carlo Conti e la protagonista de La ruota della fortuna i rapporti sarebbero ottimi. D’altronde c’è da dire che la showgirl anni fa ha partecipato a Tale e Quale Show riuscendo a ottenere un grandissimo successo, come ha ricordato lo stesso giornalista:

“D’altronde il rapporto con la showgirl è collaudato, Samira ha partecipato come concorrente nel 2022 a Tale e quale Show dove ha dato prova delle sue doti canore e di ballo….”

Sarà arrivato quindi il momento per Samira Lui di approdare sul palco del Teatro Ariston? Per lei sarebbe sicuramente un’occasione immensa per affermarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo.

Ecco i Big che potrebbero partecipare all’evento musicale

In attesa di vedere se davvero Samira Lui affiancherà Carlo Conti in una delle serate del prossimo Festival di Sanremo come segnalato dal giornalista Santo Pirrotta sul portale web di Vanity Fair si fa presente che le voci di corridoio si sprecano pure per quanto riguarda i Big che potrebbero prendere parte alla gara. In base infatti alle ultime indiscrezioni potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston Emma, che recentemente è tornata con la hit Brutta storia, Angelina Mango, Tiziano Ferro al fianco di Madame, Arisa, Malika Ayane, Serena Brancale, Chiara Galiazzo. E poi sembra che potrebbe pure tornare Fedez, ma stavolta al fianco del cantautore Marco Masini. Buone possibilità di vedere in gara pure l’artista rivelazione di quest’anno Tommy Cash. Per quanto riguarda gli over invece sarebbero in lizza Michele Zarrillo, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Donatella Rettore, Patty Pravo. Chi ci sarà alla fine tra loro? Chissà, intanto una cosa è certa: Conti ha già detto che per selezionare i Big sta perdendo il sonno.