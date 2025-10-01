E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si espone: “Simona Ventura è in gamba”

E’ sempre mezzogiorno: la riflessione della conduttrice

Sul finire della trasmissione Antonella Clerici, impegnata ad aiutare uno degli chef in cucina, si è lasciata andare ad una riflessione molto saggia. Cosa ha detto? Nel momento in cui il cuoco ha rivelato di pensare che i ‘vecchi tornerebbero sempre’ a dire la propria nel mondo della cucina, la presentatrice dell’ammiraglia Rai ha colto la palla al balzo per rivelare che in effetti è così, soprattutto in Tv:

“I vecchi tornano sempre? Altroché, ma anche in Televisione è così…Devo dire che è così…Come vedi l’età media di noi conduttori…”

Simona Ventura alla guida del reality show ha convinto in pieno la collega

A questo punto Antonella Clerici ha colto l’occasione per svelare di aver seguito l’altra sera il ritorno in prima serata su Canale 5 della sua collega Simona Ventura alla conduzione della nuova edizione del Grande Fratello, non facendo mistero di averla trovata bravissima sotto ogni punto di vista:

“Per non parlare sempre di noi, ma anche della concorrenza…L’altra sera ho visto il ritorno di Simona Ventura con il Grande Fratello…E’ stata bravissima…”

La presentatrice di E’ sempre mezzogiorno, che ieri ha avuto un nuovo abbassamento di voce, ha poi confessato di non avere dubbi che la collega sarebbe stata all’altezza perchè ha un mestiere tra le mani: “Lei ha un mestiere, è brava ed è in gamba…” E tra l’altro la Clerici giorni fa ha rivelato sul social X di essere felicissima per questo ritorno in grande stile di Simona Ventura: “Felice per Simona Ventura, davvero…”

Antonella Clerici ha rivelato che non conta l’età nel talento

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha quindi tenuto a dire che l’età è solo un numero che non qualifica certo se una persona ha talento o meno:

“Al di là dell’età il valore delle persone si misura se sono capaci o meno…”

E il cuoco del programma mattutino dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che confermare quanto detto dalla Clerici: “E’ vero, bisogna sempre insistere…” Dopo questa breve parentesi lo chef si è concentrato esclusivamente sulla sua ricetta.