Shaila Gatta e il provino per Tale e Quale Show: “Era andato bene, poi…”

Tale e Quale Show: Shaila Gatta non è stata presa, ma non si abbatte

I fan speravano di rivedere Shaila Gatta in onda da qualche parte e invece dopo il GF è sparita al di là del mondo dei social. Proprio qui ha raccontato del provino che ha fatto per Tale e Quale Show: “Era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure non è andato. Ma questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai. Probabilmente ci sono cose che sono destinate a momenti presenti, altre momenti future e alcune cose che magari non accadranno mai”.

Shaila Gatta e i suoi progetti futuri: “Mi piacerebbe tornare ad Amici”

“Mi piacerebbe ritornare ad Amici” ha confidato Shaila Gatta, “e mi piacerebbe condurre un programma mio, che tornasse il varietà e tornare a ballare in televisione. Poi mi piacerebbe pubblicare il mio secondo libro che è già in scrittura anche se il primo non l’ho ancora pubblicato però vedi, io continuo a crederci e studiare per i miei progetti. Mi piacerebbe anche vedere il mio brand in tanti store d’Italia”. Pure a Ballando con le stelle vorrebbe andare, ma “essendo una ballerina è molto più difficile”.

L’ex del Grande Fratello racconta una gaffe fatta con Massimo Ranieri

E poi Shaila Gatta ha raccontato di una gaffe fatta con Massimo Ranieri quando era bambina: “Non riuscii a dirgli nemmeno ciao e scoppiai a piangere per l’emozione. Ero troppo emozionata e non mi prese. Non so se non mi prese perché sono sembrata una stupida… Anche ad Amici non mi hanno presa subito ma dopo e tante altre cose”.