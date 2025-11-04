Affari Tuoi, partita terribile per Dado: vinto nulla pure alla regione fortunata

Il concorrente ha rifiutato le prime offerte del dottore

E’ arrivato stasera il turno di Dado della Sardegna di giocare ad Affari Tuoi. E dopo aver svelato di volere al suo fianco la moglie Manuela in questa avventura è subito entrato nel vivo del gioco facendo i suoi primi sei lanci. Terminata questa prima rotazione si è fatto vivo come sempre il dottore, il quale ha fatto sapere al telefono a Stefano De Martino di voler proporre il cambio pacco. E la risposta è stata un secco no del concorrente, il quale è stato quindi chiamato a fare tre nuovi tiri. Finito anche questo secondo turno il dottore si è nuovamente fatto vivo con l’offerta di 10 mila euro. Pure a questo giro ha rifiutato senza pensarci troppo.

Affari Tuoi, partita complicata per il concorrente

Tre nuovi tiri per Dado della Sardegna. E dopo questo turno purtroppo il suo tabellone è risultato essere assai deficitario, vista la quantità di pacchi blu ancora in ballo. Il dottore ha allora giocato la sua nuova mossa proponendo il cambio pacco per quattro tiri. E vista la situazione ben poco idilliaca il concorrente sardo ha accettato. Con questo nuovo turno purtroppo il concorrente è rimasto con tre pacchi blu da una parte e un solo rosso dall’altra contenente 100 mila euro. Il dottore gli ha allora offerto 10 mila euro per un tiro. Dado ha però rifiutato. E stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè ha trovato un pacco blu riuscendo così in qualche modo a riequilibrare la partita. Stefano De Martino non ha quindi nascosto la sua felicità.

Dado della Sardegna alla regione fortunata non ha vinto niente

Ha allora telefonato nuovamente il dottore di Affari Tuoi, il quale ha proposto al concorrente un nuovo cambio. Un’offerta che l’ha messo in grande difficoltà, come ha tenuto a dire a Stefano De Martino, il cui padre oggi a Il Corriere del Mezzogiorno ha rotto il silenzio sulla sfida con La ruota della fortuna. Dopo averci però riflettuto bene Dado ha detto no. Questo nuovo tiro non è stato però particolarmente fortunato perchè è rimasto solo con pacchi blu e quindi è andato alla regione fortunata, nella speranza di portarsi a casa 100 mila o almeno 50 mila euro. Tra le regioni ha deciso di puntate i 100 mila sulla Sicilia e poi si è affidato alla Valle D’Aosta per i 50 mila. Neanche con quest’ultima chance è purtroppo riuscito a vincere qualcosa.