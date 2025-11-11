Affari Tuoi: Eugenio alla regione fortunata si affida al figlio, ma non vince niente

Il concorrente ci ha visto giusto cambiando subito il pacco

E stasera è arrivato il turno di Eugenio delle Marche di mettersi in gioco ad Affari Tuoi, nella speranza di portarsi a casa 300 mila euro. Dopo la breve presentazione il concorrente marchigiano ha rivelato a Stefano De Martino di volere al suo fianco uno dei suoi sette figli per affrontare questa avvincente sfida. A questo punto il condutture gli ha chiesto di fare i primi sei lanci. E una volta che ha fatto pure l’ultimo il dottore ha telefonato offrendo il cambio il pacco. Proposta colta subito dal concorrente, il quale si è andato a prendere il pacco numero tre. Una scelta che si è rivelata fortunata perchè se no sarebbe tornato a casa con un solo euro in tasca. Finito anche quest’ultimo turno il dottore gli ha quindi proposto un’offerta di 9 mila euro. La risposta anche stavolta è stata un secco no.

Affari Tuoi, il concorrente l’ha indovinata un’altra volta cambiando per la seconda volta pacco

Tre nuovi tiri per Eugenio delle Marche, il quale a questo giro è stato baciato dalla fortuna. E con un tabellone del genere il dottore ha quindi giocato il suo asso nella manica proponendogli di cambiare pacco per un tiro. Anche stavolta il concorrente ha risposto affermativamente andando a prendere il pacco numero sette. Incredibile perchè anche a questo giro Eugenio ha azzeccato la mossa. Stefano De Martino, il quale stamattina ha ricevuto una richiesta da Antonella Clerici, ha allora ricevuto un’altra telefonata del dottore, il quale ha offerto 10 mila euro al concorrente. Eugenio, senza pensarci due volte, ha risposto di no.

Eugenio delle Marche alla regione fortunata non ha vinto niente

Nuovo tiro per il concorrente di Affari Tuoi, che è riuscito a raddrizzare la partita di stasera. Il dottore si è quindi fatto nuovamente sotto con l’offerta di cambiare pacco per la terza volta. Stavolta Eugenio ha rifiutato. Scelta questa poco fortunata perchè con il successivo tiro ha sconquassato tutto perdendo la possibilità di trovare 100 mila euro. Il dottore, forte di un tabellone con tre pacchi blu ancora in ballo, ha offerto a Eugenio solo 3 mila euro. Quest’ultimo ha risposto no. Finito questo giro di tre lanci purtroppo il marchigiano è rimasto senza niente e quindi è stato costretto ad andare alla regione fortunata. Per 100 mila euro ha puntato tutto sulla regione dell’Umbria e per 50 mila invece ha deciso di scegliere l’Abruzzo dando rette al figlio (ha rivelato che ha recentemente sognato di andare a Chieti). Purtroppo non è riuscito a vincere niente neppure in questa occasione. E inutile dire che il dispiacere di Stefano De Martino è stato tanto.