Fabio Fazio ricorda Ornella Vanoni a Che tempo che fa: “Puntata non come le altre”

Fabio Fazio apre Che tempo che fa ricordando Ornella Vanoni

Purtroppo la vita è una sequela di lutti. Soprattutto se si fa parte del mondo dello spettacolo. Ecco con quali parole Fabio Fazio ha aperto la puntata di stasera di Che tempo che fa: “Questa puntata non è come le altre: cercheremo di fare del nostro meglio, ma è una puntata totalmente dedicata a Ornella Vanoni non solo per le cose che faremo, ma perché il nostro cuore è da due giorni lì. Ornella è stata una di noi, abbiamo perso un compagno di giochi e giocare è difficile adesso, ma è il nostro mestiere, che è anche il suo. Cercheremo di farlo nel migliore dei modi”.

Ornella Vanoni ricordata stasera a Che tempo che fa

Fabio Fazio ha voluto rivedere alcune immagini di Ornella Vanoni insieme al pubblico che l’ha amata così tanto per via del suo innegabile talento e per la sua irresistibile ironia: “Di inedito c’è poco ed è molto difficile trovare delle parole per raccontarvi il nostro stato d’animo e per descrivere Ornella”. Negli anni la cantante è stata diverse volte ospite del programma del Nove e infatti una delle sue ultime apparizioni è stata proprio in quello studio.

Che tempo che fa in ricordo di Ornella Vanoni morta a 91 anni

All’età di 91 anni Ornella Vanoni è morta lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli spettatori che aveva saputo apprezzarla ancora di più negli ultimi anni della sua vita con le tante ospitate in vari programmi (Che tempo che fa è Verissimo) oltre alla sua partecipazione in veste di giudice e coach a Ora o mai più quando era condotta da Amadeus. Tante le persone che le hanno reso omaggio alla camera ardente.