I Fatti Vostri, si mette male per Michele Guardì: i sindacati insorgono

Il regista e autore Rai nel mirino dei sindacati

Chi si sta trovando in questo preciso momento nel mirino dei sindacati? Proprio uno degli uomini di televisione più navigati: Michele Guardì. E come mai soltanto ora? Per via della stoccata dell’autore nei confronti dell’arredatrice de I Fatti Vostri, richiamata all’ordine in malo modo. Il comunicato di FISTEL CISL Lazio ha un titolo che non si può equivocare: “Giardì, game over”.

Michele Guardì ha fatto arrabbiare i sindacati: “Deve passare la mano”

“Quando un autore e regista di lungo corso non riesce più a dare nulla in termini di creatività e autorevolezza ma anzi, crea solo tensione e confusione in uno studio televisivo, destabilizzando e calpestando professionalità interne RAI, dovrebbe capire che è arrivato il momento di passare la mano”: così si legge nel comunicato dei sindacati contro Michele Guardì soprattutto dopo l’episodio spiacevole a I Fatti Vostri degli altri giorni.

I Fatti Vostri: “Scompiglio e confusione durante la diretta”

Il suddetto regista de I Fatti Vostri “non perde occasione di comandare da dentro lo studio” oltre al fatto che i registi e gli operatori di ripresa sarebbero costretti a barcamenarsi “tra l’occorrente e i cavi” per evitare qualsivoglia problema di sicurezza. E continua così: “Scompiglio e confusione durante la diretta a discapito di tutte le professionalità al lavoro nello Studio televisivo”. Cosa vogliono i sindacati? Che dopo 35 anni l’autore saluti il suo pubblico e si goda la sua pensione.