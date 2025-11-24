Mare Fuori, sfogo di Maria Esposito: “Ansie, paure e attacchi di panico”

Maria Esposito riflette su quanto sia difficile la vita a 22 anni

Chi si ricorda di Mare Fuori? Una fiction che ha avuto un boom su RaiPlay pochi anni fa per poi non essere più commentata neanche sui social perché è peggiorata arrivando presto a toccare vette di trash importanti. Una delle protagonisti è Maria Esposito che nella serie (oltre a un film) interpreta Rosa Ricci. Nelle ultime ore sui social si è lasciata andare a uno sfogo: “A volte mi fermo a pensare. e penso a quanto sia difficile, a 22 anni, portare avanti una casa e un lavoro. la sveglia alle cinque del mattino, la corsa sul set, il rientro la sera tardi. studiare, lavare, stirare, cucinare, tenere tutto in ordine e pulito, fare la spesa, gestire le spese, le responsabilità, gli impegni che non finiscono mai”.

L’attrice che interpreta Rosa Ricci continua il suo sfogo

E l’attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori ha continuato così il suo lungo sfogo: “La mancanza della famiglia si sente comunque, forte, improvvisa ti ritrovi a imparare da zero le regole della vita adulta, a portare pesi che nessuno vede, quelli che molte volte vengono sottovalutati, ma che, dentro, sono i più difficili da sostenere. E poi ci sono le ansie, le paure, gli attacchi di panico che arrivano quando meno te lo aspetti il dubbio di non essere abbastanza, la paura di non riuscire a reggere tutto, di non essere all’altezza di ciò che stai costruendo. Sono momenti che ti stringono il petto e ti fanno vacillare, che ti fanno sentire piccola davanti a un mondo troppo grande”.

Mare Fuori: la dedica di Maria per Silvia Uras

Infine Maria Esposito ha voluto dedicare delle dolci parole a Silvia Uras che è una delle persone più importanti della sua vita: “Ogni giorno condiviso diventa più leggero, ogni problema un po’ più semplice, ogni ritorno a casa un po’ più dolce è il sentirsi al sicuro, il sapere di avere qualcuno accanto che sceglie te, sempre, anche nelle piccole cose, grazie, Silvia perché senza di te davvero non ce la farei”.