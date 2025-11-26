Mattino Cinque, Federica Panicucci sbotta: tensione alle stelle in studio

Botta e risposta in diretta tra un avvocato e una giornalista

Anche oggi Federica Panicucci ha dedicato l’intera seconda parte del suo Mattino 5 al caso di Garlasco. E in questa occasione i momenti di tensione non sono certo mancati. Ad un certo punto si segnala infatti un botta e risposta al veleno tra una giornalista e l’avvocato Armando Palmegiani, il quale alla fine non si è più trattenuto ed è sbottato in diretta:

“Ma come può dire una cosa simile? Ma lei è consulente della difesa? E’ una tecnica? Come può dire una cosa del genere? Giudichi il mio operato, ma non mi giudichi su quello che cerco di fare…”

Federica Panicucci ha ripreso immediatamente il suo ospite in diretta

L’atteggiamento dell’avvocato in diretta a Mattino Cinque non è però per niente piaciuto alla conduttrice dell’ammiraglia Mediaset, la quale è subito intervenuta:

“Pur non essendo una tecnica è la domanda di tutti noi…Mi permetta…Non bisogna essere per forza dei tecnici per interrogarci sulle cose Palmegiani…Questa cosa del ‘Lei che titoli ha?, ‘Lei che cos’è?’ ‘Lei…’ Noi siamo dei semplici cittadini che vogliamo che certe cose non accadano, punto…”

Subito dopo ha preso la parola la giornalista, limitandosi a dire che a sua volta cerca di fare il suo lavoro indagando sul caso Garlasco: “Siamo dei giornalisti che si occupano di cronaca nera e che stanno analizzando questo caso su cui voi tecnici farete le vostre valutazioni…” E quest’ultima ha poi colto la palla al balzo per consigliargli di essere un po’ più prudente.

Mattino 5, l’avvocato ha chiesto scusa

Nel corso della diretta l’avvocato Armando Palmegiani ha poi preso nuovamente la parola chiedendo scusa per i suoi modi:

“Voglio scusarmi per il modo che ho avuto…Io sono una persona che quando sbaglia lo ammette subito…”

Dal canto suo Federica Panicucci, la quale giorni fa ha fatto infuriare un ospite, non ha avuto problemi ad accettare prontamente le sue scuse: “Nessun problema, nessun problema…” E poco prima di chiudere l’argomento sempre Palmegiani è nuovamente intervenuto per dire che è stata una diretta complicata: “Mi ha fatto piacere intervenire…E’ stata una battaglia un po’ contro tutti alcune volte, però va bene…E’ sempre un piacere stare con voi…”