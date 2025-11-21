Stefano De Martino com’è davvero: cosa si dice dietro le quinte di Affari Tuoi

Ecco com’è Stefano De Martino: le parole di un’ex pacchista del game show

Oggi Marion Prossliner ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Per molti magari il suo nome non dirà molto, ma qualche mese fa ha partecipato per il Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi riuscendo alla fine a portarsi a casa ben 20 mila euro. Ebbene si segnala che tra una domanda e l’altra le hanno pure chiesto com’è il conduttore dell’ammiraglia Rai. E l’ex concorrente, con estrema schiettezza, ha rivelato che è davvero una bella persona, soprattutto gentile con tutti, anche di più di quello che sembra in video:

“Ci ha fatto sentire a nostro agio fin da subito…Si è dimostrato davvero un conduttore squisito, a modo, gentile con tutti, anche più di ciò che appare in Tv…”

Quest’ultima ha poi ricordato con grande piacere il fatto che l’abbia soprannominata ‘First Lady’: “Mi ha fatto piacere il bel soprannome che mi ha dato…”

Affari Tuoi, perchè Marion Prossliner ha deciso di partecipare

Il giornalista de Il Corriere della sera ha chiesto all’ex pacchista il motivo per cui ha deciso di partecipare al game show condotto da Stefano De Martino, il quale è finito al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro Tv in Rai. E Marion ha rivelato che in realtà è stato qualcun altro a iscriverla:

“A maggio sono stata convocata a Trento per il casting e ho superato la selezione…Ero felice, ma lo era soprattutto mia figlia, anche perché mi ha raggiunto a Roma per la serata finale…”

Successivamente il giornalista le ha quindi chiesto qual è stato il suo bilancio di questa sua esperienza. Quest’ultima ha rivelato che è stata positiva sotto ogni punto di vista: “Bilancio molto positivo, è stata un’esperienza bellissima, unica che mi ha dato la possibilità di fare la conoscenza con i concorrenti delle varie regioni e con qualcuno è nata una bella amicizia che intendo tener viva…”

Scontro Affari Tuoi-La ruota della fortuna: l’ex pacchista ha detto la sua

E’ stato poi chiesto a Marion Prossliner di esprimere una sua opinione sulla sfida dell’anno tra Stefano De Martino e La ruota della fortuna (anche lo speciale di ieri sera ha ottenuto ascolti straordinari). E l’ex pacchista del game show di Rai Uno ha tenuto a dire che tutti e due i programmi sono ben fatti: