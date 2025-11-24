Temptation Island: le parole di Simone per il figlio che deve ancora nascere

Simone di Temptation Island fa un videomessaggio per il figlio

Temptation Island è finito da mesi, ma si fa ancora un gran parlare dei suoi ex protagonisti che hanno contribuito al successo dell’edizione 2025 che ha avuto addirittura due sequel per la gioia del pubblico. E tra quelli più chiacchierati c’è senza dubbio Simone Margagliotti, che ha deciso di pubblicare un videomessaggio per il figlio che deve ancora nascere: “Ciao amore mio, sono io, il tuo papà. Sai, la cosa più bella del mondo in questo momento sei proprio tu e non vedo l’ora che passano questi mesi per abbracciarti, vederi e abbracciarti per la prima volta”.

Simone Margagliotti: “Momento della mia vita molto difficile”

“Questo momento della mia vita è molto difficile, sia sul mio lato professionale, sia con la tua mamma. Però non ti preoccupare che insieme a lei cercheremo di renderti la vita migliore che tu possa avere. Sempre con il sorriso, sempre piena di gioia e allegria. Nulla, non vedo l’ora di vederti e abbracciarti presto e sarò sempre con te”: le parole di Simone Margagliotti per il figlio che deve ancora nascere.

Temptation Island: il videomessaggio di Simone per il figlio che deve ancora nascere

E Simone, ex di Temptation Island, ha anche fatto un riferimento chiaro alla sua ex fidanzata Sonia nonché mamma di suo figlio: “Ogni volta che la tua mamma sorride, io immagino che tu lo senta, lì dentro, e che sorridi anche tu. Ti penso mentre ti muovi piano, come se già cercassi il mio tocco, come se sapessi che presto ci incontreremo. Non so che voce avrò quando ti parlerò per la prima volta. Forse mi tremerà, forse riderò, forse resterò in silenzio a guardarti, cercando di capire come sia possibile amare così tanto qualcuno che ancora non ho mai abbracciato”.