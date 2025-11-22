Uomini e Donne, Mario Cusitore cosa ha avuto? “Da oggi stop. Mi devo operare”

L’ex di Uomini e Donne ha svelato di doversi operare

Non è tutta rosa e fiori la vita anche per chi è appartenuto per un attimo al mondo dello spettacolo prima di uscirne perché si sa che è come un albergo: gente he va e gente che viene. Si sta parlando di Mario Cusitore, ex cavaliere di Uomini e Donne, che per un periodo ha corteggiato Ida Platano finita sul trono che ha poi lasciato perché non era proprio entusiasta dei suoi due corteggiatori dell’epoca, che infatti non hanno avuto fortuna con lei neanche una volta finito il tutto. L’ex cavaliere in questione ha annunciato di doversi operare.

Mario Cusitore: “Mi devo operare all’orecchio sinistro”

Purtroppo Mario Cusitore ha annunciato ai fan di doversi operare all’orecchio sinistro in seguito a un’esofagite da virus intestinale: “Devo riguardarmi un po’. Ho problemi di salute. Non ci sento e infatti devo operarmi all’orecchio sinistro”. Un allarme che ha gettato nel panico i fan che lo seguono fin da quando ha avuto modo di farsi conoscere nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: “La terapia sarà lunga”

Non ha avuto fortuna a livello sentimentale né durante il trono né turante il trono over, Mario Cusitore, e dopo aver annunciato una pausa dalle discoteche e dalle serate movimentate dove ha conosciuto molte donne, ha svelato di avere dei problemi di salute e di doversi riguardare: “Da oggi stop. La terapia sarà lunga, ma pure questo passa e saremo più forti”.