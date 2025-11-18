Uomini e Donne, Nicole Mazzocato: “Quarto figlio? No, sono appagata così”

Nicole Mazzocato (ex di Uomini e Donne) dice no al quarto figlio

Non è scritto da nessuna parte che una donna debba avere figli anche se sulla Rai c’è una sedicente esperta in diete e nutrizione che crede di avere la verità in tasca quando, in realtà, a una certa età mentale si dovrebbe essere invitati a stare semplicemente in silenzio. Un’ex protagonista di Uomini e Donne molto amata dal pubblico è Nicole Mazzocato che non ha alcuna intenzione di avere un quarto figlio e lo ha confidato alle sue followers sui social.

L’ex di Uomini e Donne: “Quarto figlio? No, sono appagata così”

“Quarto figlio? No, sono appagata così. Tre, sono un bell’impegno! Mi dedico tutto il tempo possibile, ma poi un domani vorrei tornare anche a lavorare con costanza. E continuando ad avere gravidanze e bimbi sarebbe un continuare ad allungare questo ritorno. Con tutto che sono felicissima dei miei bambini e di stare con loro nonostante la fatica”: queste sono state le parole di Nicole, ex di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Nicola ammette: “Sono ambiziosa”

Il mondo di adesso non è sicuro, è più precario che mai, si è sempre sull’orlo del baratro, quindi perché fare figli? È quello che una utente ha chiesto a Nicole Mazzocato, che le ha risposto così: “Sono ambiziosa! So di essere una bella persona con degli ottimi valori e so anche di riuscire con tutto il lavoro giornaliero dietro loro, di poter crescere dei futuri uomini di cui andare fiera! E la bimba, vorrei che crescesse come me, con consapevolezza, forza, ma con l’ambizione di essere brava e capace e non con la carta della bellezza. Ne sono molto sicura! Direte voi, poco umile? Un po’ presuntuosa? Probabile, ma lo sento dentro. Sento che posso farlo. È la mia missione”.