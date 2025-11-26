Uomini e Donne, perché è già finita tra Rocco e Cinzia? “Non si sentono più”

Cinzia e Rocco sono usciti insieme da Uomini e Donne

Ci sono coppie che proprio non piacciono né al pubblico di Uomini e Donne né agli opinionisti che se le prendono di mira poi finiscono per costringerle ad andarsene, com’è successo a Guido e Federica, che se ne sono andati e hanno poi ringraziato i fan per il supporto ricevuto una volta lontani dallo studio. Tra queste coppie c’è anche quella composta da Cinzia e Rocco che stando alle anticipazioni se ne sono andati mano nella mano per provare a vedere cosa sarebbero riusciti a combinare nel mondo reale.

Rocco e Cinzia si sono lasciati dopo un litigio?

Proprio nella puntata di domani di Uomini e Donne i fan avranno modo di vedere l’uscita di scena di Rocco e Cinzia: lui le ha scritto una lettera molto lunga, piena di sentimento, oltre ad averle regalato un bracciale. Lei gli ha risposto affermativamente dicendo che è sempre stato l’uomo che l’ha colpita fin da subito. E i due si sono mostrati gioiosi di uscire insieme dallo studio tanto che lei aveva postato sui social la data fatidica, con un cuore rosso, e la foto di lui con la lettera. Sono durati oppure no?

Uomini e Donne: la coppia è stata molto criticata dagli opinionisti

Quindi tutto rosa e fiori tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne? Neanche per sogno perché l’anticipazione di Lorenzo Pugnaloni non si è fatta attendere: “Domani in teoria vedremo l’uscita tra Cinzia e Rocco ma i due al momento non stanno più insieme… non è una rottura definitiva ma ho appreso che non si sentono più da domenica, post litigio di settimana scorsa”.