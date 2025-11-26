Uomini e Donne: Sossio Aruta ha ritrovato l’amore dopo l’addio a Ursula

Sossio Aruta ha ritrovato l’amore dopo Ursula Bennardo

Chi si ricorda di Sossio Aruta? È stato uno dei più chiacchierati cavalieri del trono over di Uomini e Donne che sembrava aver trovato l’amore della sua vita in Ursula Bennardo, peccato che poi i due abbiano deciso di separarsi nonostante avessero deciso di allargare la famiglia. Ora è tornato a vivere in Campania a casa di sua madre e periodicamente si lamenta del fatto che non vede abbastanza la figlia avuta con Ursula. Notizia di poco fa: ha lui ritrovato l’amore.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Sono sereno e felice”

“Sono sereno e felice” ha annunciato Sossio Aruta, che sembra aver trovato l’amore con un’altra donna che non è Ursula, che è la sua ex, rimasta a vivere in Puglia insieme alla loro figlia. Ma chi questa donna misteriosa? Non si sa nulla a riguardo soltanto che l’ha incontrata al momento giusto, che è bella e soprattutto bella d’animo, e che “finalmente napoletana come me”. Quando verrà il momento la farà conoscere ai suoi numerosi fan.

Uomini e Donne: Sossio soffre la distanza da sua figlia

Bianca è la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Purtroppo la loro storia non è andata come i fan sognavano e come loro stessi avrebbero voluto. Troppo differenti. E nelle scorse ore ha allarmato i fan parlando della sofferenza per la distanza da sua figlia: “Sto combattendo un male atroce nonostante continuo atroce nonostante continuo a seminare Amore e Dedizione a quell’essere speciale di nome Bianca. Un incubo che spero finisca presto”.