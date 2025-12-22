Affari Tuoi: Cristina gioca con il cuore e per un soffio perde 75.000€

La concorrente ha sfidato il dottore rifiutando le prime due offerte

Oggi è arrivato il turno di Cristina del Molise sfidare la fortuna ad Affari Tuoi. E dopo la classica presentazione ha rivelato a Stefano De Martino di volere al suo fianco la sorella per affrontare questa sfida. A questo punto il conduttore non ha potuto far altro che chiederle di fare i primi sei lanci. Terminato quindi questo turno si è fatto vivo puntuale il dottore con una offerta di 25 mila euro. La risposta di Cristina è stata però un secco no. Altri tre lanci per lei. Fatto anche l’ultimo tiro il dottore è tornato all’attacco con la medesima offerta di prima di 25 mila euro. Quest’ultima anche stavolta ha però risposto di no.

Affari Tuoi, la concorrente non si è fatta intimidire dal dottore

Tre nuovi lanci per Cristina del Molise. E finito pure questa terza manche il dottore ha subito colto la palla al balzo per offrire 30 mila euro. Dopo averci riflettuto a lungo la concorrente ha però risposto negativamente. Stefano De Martino, che continua ad essere al centro dei rumor, le ha quindi chiesto dei fare un nuovo tiro. E pure stavolta alla concorrente è andata bene. Il dottore ha allora voluto giocare l’asso nella manica proponendole un cambio pacco per due tiri. Dopo averci riflettuto bene la concorrente ha risposto negativamente.

Cristina del Molise ha vinto solo 200 euro

Stefano De Martino le ha allora chiesto di fare due ulteriori tiri stasera ad Affari Tuoi. E stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che ha trovato i pacchi contenenti rispettivamente 50 mila e 300 mila euro. Adesso il dottore per tre tiri ha allora offerto alla concorrente la bellezza di 10 mila euro. Niente da fare perchè ha preferito rifiutare. Finito pure quest’ultima tornata di lanci Cristina è rimasta con 200 euro da una parte e 75 mila dall’altra. E il dottore, arrivato a questo punto, ha giocato il tutto per tutto proponendole di cambiare pacco. Una situazione che l’ha messa parecchio in crisi prima di dire la sua risposta definitiva che è stata quella di cambiare andandosi a prendere il pacco numero tredici. Una scelta senza ombra di dubbio rischiosa e perdente perchè proprio all’ultimo ha perso la possibilità di vincere 75 mila euro.