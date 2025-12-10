Affari Tuoi, che delusione! Elena trova il pacco nero, ma all’interno ci sono 200€

La concorrente tira dritta per la sua strada rifiutando le prime offerte del dottore

Stasera è arrivato il turno di Elena della Lombardia di giocare ad Affari Tuoi. Prima di iniziare la partita Stefano De Martino le ha però chiesto di presentarsi e di svelare chi vuole al suo fianco. E quest’ultima ha subito confessato di voler sfidare la fortuna con il compagno. Ebbene adesso è arrivato il momento per lei di fare i primi sei lanci. Fatto anche l’ultimo tiro è arrivata puntuale la telefonata del dottore con la proposta di cambiare il pacco. La risposta negativa è però arrivata netta e precisa. Altri tre tiri per lei. Finito anche questo secondo turno il dottore si è rifatto vivo offrendo la bellezza di 22 mila euro per altri tre tiri. Anche stavolta però la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha cambiato pacco

Stefano De Martino le ha allora chiesto di fare tre nuovi lanci. E terminata anche questa sessione il dottore ha proposto a Elena della Lombardia di cambiare pacco per la solita ‘legge dell’alternanza’. A questo punto la concorrente ha risposto affermativamente andandosi a prendere il pacco numero 15. Nuovo tiro per lei non troppo fortunato, visto che ha trovato 30 mila euro. Il dottore, con un tabellone in cui ci sono più pacchi blu che pacchi rossi, ha tirato fuori l’asso nella manica proponendo nuovamente il cambio. La riposta è stata no. La situazione è andata migliorando con il nuovo tiro in quanto ha trovato il pacco contenete 10 euro.

Elena della Lombardia ha trovato il pacco nero con all’interno 200 euro

E’ tornato alla carica il dottore con l’offerta di 22 mila euro. La concorrente di Affari Tuoi ha però detto di no. Stefano De Martino, che continua sempre ad essere al centro del gossip, ha allora chiesto alla concorrente di fare un altro lancio. E la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè ha trovato Gennarino. Il dottore è quindi tornato alla carica con un’offerta di 29 mila euro. Elena non ci ha però voluto sentire andando avanti con il suo gioco. Purtroppo con il nuovo tiro la situazione è peggiorata irrimediabilmente perchè ha trovato il pacco contenente 300 mila euro. Arrivati a questo punto il dottore, forte della situazione, ha proposto il cambio per due tiri. E dopo averci riflettuto tanto ha risposto affermativamente. Con gli ultimi due tiri la concorrente è rimasta con 200 euro da una parte e il pacco nero dall’altra. L’ultima mossa del dottore è stata quella di offrirle 22 mila euro. La concorrente ha però rifiutato. Alla fine ha trovato il pacco nero con 200 euro.