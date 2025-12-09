Affari Tuoi: dottore beffa Luisa della Campania, che per un soffio perde 75.000€

La concorrente ha deciso di cambiare subito il pacco

E’ arrivato il momento di Luisa della Campania giocare stasera con Stefano De Martino. E dopo la solita presentazione ha rivelato al conduttore di Affari Tuoi di voler affrontare questa sfida con la figlia Giulia. A questo punto non le è restato che iniziare con i primi sei lanci. Terminata la prima manche il dottore si è fatto vivo con la proposta di cambiare pacco. E ha accettato subito andandosi a prendere il pacco numero nove. Scelta questa che si è rivelata essere azzeccata. E una volta fatto pure l’ultimo lancio il dottore, come un orologio svizzero, è tornato a farsi vivo con l’offerta di 35 mil euro. Stavolta però la risposta è stata un no.

Affari Tuoi, partita decisamente in discesa per la concorrente

Ulteriori tre nuovi lanci per Luisa della Campania. E finito pure questo turno il dottore è tornato a fare il suo gioco con la proposta di cambiare nuovamente pacco per altri due tiri. La concorrente, dopo averci riflettuto molto, ha però preferito rimanere com’è. Stefano De Martino, che sbarcherà in prima serata in primavera con due speciali di Affari Tuoi, le ha quindi chiesto di andare avanti con la partita. Si segnala che nel corso della partita la concorrente ha poi accettato un’altra proposta del dottore cambiando pacco. E anche stavolta ci ha visto lungo perchè se no sarebbe tornata a casa con soli 20 euro. Dopo un ultimo tiro Luisa è rimasta con un solo pacco blu e poi tutti rossi. Il dottore non ha però gettato la spugna offrendo 35 mila euro.

Luisa della Campania ha vinto 26 mila euro

La concorrente di Affari Tuoi, guardando un tabellone così tanto a favore, ha rifiutato l’offerta. Due nuovi tiri per la concorrente del game show condotto da Stefano De Martino. E purtroppo ha visto sfumare la possibilità di vincere 200 mila euro. Un bel passo falso che ha in qualche modo rivitalizzato il dottore, che ha proposto alla concorrente campana un nuovo cambio pacco per ulteriori due tiri. Questa volta la concorrente ha però detto no senza pensarci neppure troppo. Con gli ultimi due tiri Luisa è quindi rimasta con 10 euro da una parte e 75 mila dall’altra. E’ allora arrivata l’ultima offerta del dottore di 26 mila euro. E la concorrente non se l’è sentita di andare fino in fondo accettando l’offerta. Iil suo intuito l’ha però tradita perchè se no avrebbe potuto vincerne 75 mila.