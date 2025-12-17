Affari Tuoi, Melania rifiuta l’ultima offerta, ma è un disastro: va a casa con 100€

La concorrente ha accettato subito di cambiare pacco

E’ arrivato il turno di Melania della Toscana giocare stasera ad Affari Tuoi. E dopo aver svelato di voler affrontare la sfida al fianco del fratello ha dato il via alla partita con i primi sei lanci. Terminato l’ultimo tiro il dottore ha telefonato a Stefano De Martino per proporre un cambio. E la concorrente ha accettato al volo andandosi a prendere il pacco numero sette. Una scelta che si è rivelata particolarmente fortunata perchè se si fosse tenuta il pacco sarebbe tornata a casa a mani vuote. Finito pure questo turno il dottore si è rifatto vivo con un’offerta di 20 mila euro. E stavolta la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi, la partita della concorrente si è messa male

Stefano De Martino le ha quindi chiesto di fare tre nuovi lanci. E subito dopo questa manche è tornato a farsi sotto il dottore con la proposta di cambiare pacco per tre tiri. Melania della Toscana non ha però ceduto continuando ad andare dritta per la sua strada. E dopo questa sequenza di tre tiri è rimasta con Gennarino e 100 euro da una parte e il pacco nero, 10 mila e 15 mila euro dall’altra. Il dottore le ha allora offerto per altri tre tiri la bellezza di 5 mila euro. Offerta ritenuta molto bassa dalla concorrente, la quale ha rifiutato senza pensarci due volte.

Melania della Toscana ha vinto solo 100 euro

A questo punto Stefano De Martino, che continua ad essere al centro del gossip dopo l’ultimo scoop lanciato dal magazine Diva e Donna, ha invitato la concorrente a fare altre tre tiri. E la situazione si è fatta davvero brutta per Melania, la quale ha visto sfumare la possibilità di vincere 10 e 15 mila euro. Quest’ultima ha comunque tirato un sospiro di sollievo perchè almeno è rimasto in ballo il pacco nero. Arrivati a questo momento il dottore di Affari Tuoi è tornato alla carica con la proposta di cambiare nuovamente pacco. Dopo averci riflettuto bene ha però detto no. E purtroppo è stata una scelta che si è rivelata essere errata perchè è tornata così a casa con solo 100 euro.