Affari Tuoi ultima puntata 2025 col botto: Roberto cambia pacco e vince 100.000€

Il concorrente ha deciso di rifiutare le prime due offerte del dottore

Per l’ultima puntata dell’anno di Affari Tuoi è toccato a Roberto delle Marche giocare con Stefano De Martino. E quest’ultimo, dopo essersi presentato al pubblico, ha rivelato di voler affrontare la sfida al fianco della compagna Gloria. A questo punto il conduttore non ha potuto far altro che fargli iniziare la partita con i consueti primi sei lanci. Da lì a poco ha telefonato ovviamente il dottore con la prima offerta di 32 mila euro. Il concorrente delle Marche ha però risposto negativamente. Tre nuovi tiri per Roberto. E anche stavolta il dottore si è fatto vivo con una nuova offerta di 20 mila euro. La risposta non è tardata ad arrivare ed è stata un secco no.

Affari Tuoi, il concorrente ha voluto sfidare il dottore continuando a rifiutare tutte le sue offerte

Tre nuovi lanci per Roberto delle Marche. Finita anche questa terza manche il dottore si è fatto vivo con un’altra offerta sempre di 20 mila euro. E il concorrente del game show condotto da Stefano De Martino, il quale continua ad essere al centro dei rumor, dopo averci riflettuto bene, ha risposto no. Due nuovi tiri per il concorrente delle Marche, il quale alla fine di questa manche è riuscito a raddrizzare la partita. Il dottore è quindi tornato alla carica con l’ennesima offerta, ma stavolta di 24 mila euro. Niente da fare perchè Roberto ha detto ancora una volta no.

Roberto delle Marche nell’ultima partita del 2025 ha vinto 100 mila euro

Altro tiro per il concorrente delle Marche, il quale ha trovato un pacco rosso contenente 20 mila euro. A questo punto il dottore ha continuato dritto per la sua strada offrendo 24 mila euro. No secco e deciso di Roberto. Con il nuovo lancio ha però trovato 50 mila euro. E con un tabellone equilibratissimo con due pacchi blu da una parte e due rossi dall’altra il dottore ha cambiato strategia proponendogli il cambio. Non ci ha però pensato due volte nel rifiutare e andare avanti sfidando la sorte. Una mossa che si è rivelata giusta perché ha trovato un pacco blu. A questo punto il dottore ha sfoderato l’ultimo asso nella manica con un’offerta di 32 mila euro (la stessa cifra della prima offerta di questa partita, come fatto notare da Stefano De Martino). Il concorrente, un po’ in difficoltà, ha però deciso di rischiare e rifiutare. Con quest’ultimo tiro è allora rimasto con 75 mila euro da una parte e 100 mila dall’altra. Il dottore ha allora giocato sul tutto per tutto proponendo il cambio pacco. Proposta stavolta accettata. Una mossa che si è rivelata essere vincente perchè alla fine ha vinto ben 100 mila euro