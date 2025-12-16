Affari Tuoi: Sonia non riesce a vincere neppure alla regione fortunata

La concorrente della Basilicata ha cambiato subito il pacco

E’ arrivato il momento di Sonia della Basilicata giocare stasera ad Affari Tuoi. E dopo la classica presentazione di rito ha rivelato a Stefano De Martino di volere al suo fianco il marito Francesco. Detto questo ha quindi iniziato la partita con i primi sei tiri. Finito il primo turno il dottore si è fatto vivo con l’offerta di 30 mila euro. Offerta rispedita al mittente dalla concorrente, che ha quindi fatto tre nuovi tiri. Ovviamente il dottore non si è abbattuto rilanciando l’offerta di cambiare il pacco. E stavolta la risposta è stata positiva andando a prendersi il pacco numero nove.

Affari Tuoi, la concorrente decisa a sfidare la sorte

Altri tre tiri per Sonia della Basilicata. E stavolta la fortuna è stata dalla sua parte perchè all’interno del pacco che aveva pescato fin da subito aveva 1 euro. Il dottore ha allora giocato il suo nuovo asso nella manica offrendo 35 mila euro per un tiro. La riposta è stata negativa. Stefano De Martino, che continua ad essere al centro del gossip, le ha quindi chiesto di fare un altro lancio. E la concorrente della Basilicata ha trovato il pacco nero contenente 15 mila euro. Con un tabellone del genere il dottore si è quindi rifatto sotto con la proposta di cambiare nuovamente pacco. Ma ha rifiutato senza pensarci due volte.

Sonia della Basilicata alla regione fortunata non ha vinto niente

Stefano De Martino l’ha quindi invitata a fare un nuovo lancio. E la concorrente di Affari Tuoi ha trovato a questo giro il pacco contenente 50 mila euro. Per un altro tiro il dottore ha allora offerto ancora una volta 35 mila euro. Niente da fare. Con questo nuovo tiro la concorrente ha fortunatamente trovato solo 50 euro. Un tiro che ha dato una svolta alla sua partita perchè a questo punto nel suo tabellone sono rimasti tre pacchi rossi e solo due blu. Il dottore, messo alle stette, le ha allora offerto 40 mila euro per un altro tiro. Proposta molto allettante che ha messo in crisi Sonia, la quale alla fine ha però rifiutato. Con questo nuovo lancio ha trovato il pacco contenente 20 mila euro. Il dottore vedendo che ci sono ancora 200 mila e 300 mila euro in ballo ha offerto 50 mila euro. La concorrente ha detto no. Stavolta è però andata male perchè ha pescato il pacco con 300 mila euro. E il dottore ha abbassato la quota con un’offerta di 30 mila euro. Sonia ha però deciso di giocarsela fino in fondo rifiutando l’offerta. Con quest’ultimo tiro è andata alla regione fortunata perchè purtroppo ha trovato pure i 200 mila euro. Per 100 mila euro ha quindi deciso di puntare sul Piemonte e per i 50 mila sulla Puglia. Anche stavolta la fortuna non è stata dalla sua parte ed è tornata a casa a mani vuote.