Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis: il sesso del secondo figlio

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno scoperto il sesso del secondo bebè

Nell’ultimo mese due personalità del mondo dello spettacolo, chi più e chi meno, hanno annunciato che diventeranno genitori bis: si sta parlando di Federica Pellegrini e poi della coppia composta da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Ebbene sì, la coppia uscita da Uomini e Donne sta per avere il secondo figlio e soltanto ora hanno scoperto il sesso: avranno una seconda figlia. Quindi come ha scritto lei sui social, Andrea sarà beato tra le donne.

Natalia Paragoni incinta di una bambina: “Andrea beato tra le donne”

Ebbene sì, “Andrea beato tra le donne” ha scritto Natalia Paragoni che è incinta di una seconda bambina dopo la nascita della prima (Ginevra) che ha arrecato così tanta gioia a loro, ma anche ai fan che continuano a supportarli nonostante non compaiano più in televisione da anni, ormai. Ovviamente la coppia non vede l’ora di godersi l’arrivo della loro secondogenita.

Uomini e Donne: la data del presunto parto di Natalia Paragoni

La coppia uscita da Uomini e Donne ha annunciato che presto nascerà la loro seconda figlia per la gioia di tutti: si sta parlando di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Ma quando nascerà? Tra circa cinque mesi dovrebbe esserci la data del parto. In una confessione con i suoi fan la ragazza ha detto che questa gravidanza non sta procedendo facilmente a causa di alcuni problemi fisici. È apparsa meno frequentemente sui social appunto a causa di nausee e stanchezza.