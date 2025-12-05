Male Federica Panicucci con evento su Tozzi, cala Un Professore, bene X Factor

Federica Panicucci con lo show evento sotto il 13% di share

Ieri era su Canale 5 è andato in onda l’evento Umberto Tozzi: La Grande Festa condotto da Federica Panicucci. E nonostante il battage pubblicitario su tutte le reti Mediaset gli ascolti non sono andati granché bene. Andando nel dettaglio il concerto che si è tenuto all’Arena di Verona ha appassionato 1 milione e 925 mila spettatori a casa con uno share del 12.33%. Rispetto a una settimana fa quando in prima serata è andato in onda La ruota dei campioni di Gerry Scotti c’è stato un vero e proprio crollo per Canale 5.

La fiction Un Professore 3 domina la serata, ma c’è una flessione nello share

E se Federica Panicucci con il concerto evento Umberto Tozzi: La Grande Festa non ha raggiunto neppure il 13% di share c’è da dire che invece l’ammiraglia Rai con la serie Tv di cui Alessandro Gassman è protagonista assoluto ha tenuto molto bene, nonostante la concorrenza agguerritissima. Infatti la fiction ha tenuto incollati di fronte allo schermo ben 3 milioni e 331 mila spettatori a casa con uno share pari al 18.60% (la prima puntata è stata seguita da 3 milioni e 495 mila telespettatori con il 17.64% di share, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 3 milioni e 177 mila con uno share pari al 19.66%). Rispetto agli ascolti di una settimana fa la fiction ha perso per strada 200 mila spettatori e un punto e mezzo di share.

La finale in chiaro di X Factor fa il pieno di ascolti

Come se non bastasse ieri sera oltre Federica Panicucci con Umberto Tozzi: La Grande Festa e Un Professore 3 è andata in onda su Tv8 la finale in diretta di X Factor. E gli ascolti sono stati ottimi. Infatti la finalissima dello storico talent show condotto da Giorgia ha intrattenuto 913 mila spettatori a casa con il 5.12% di share. C’è poi da segnalare gli ottimi ascolti ottenuti da italia 1 con il big match di Coppa Italia Lazio-Milan seguito da 2 milioni e 813 mila spettatori a casa con il 13.96% di share (nel primo tempo i telespettatori sono stati 2 milioni e 529 mila con l’11.77% di share, mentre nel secondo tempo gli spettatori sono stati addirittura più di 3 milioni con il 16.25%). Per quanto riguarda le altre reti c’è da dire che Milo Infante con Ore 14 sera continua ad andare molto bene con 911 mila telespettatori e il 6.64% di share. A farne invece le spese di questa concorrenza fortissima è stata Geppi Cucciari con il suo show Splendida Cornice al 4.37% con 741 mila spettatori. Molto bene Del Debbio con Dritto e Rovescio seguito da 846 mila telespettatori con il 6.35% di share.