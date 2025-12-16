Francesca Fagnani fa andare su tutte le furie Maria Teresa Ruta: c’entra Belve

Sarebbe saltata l’intervista di Maria Teresa Ruta a Belve

Settimane fa è terminata anche l’ultima edizione del programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. E anche stavolta la giornalista del secondo canale Rai ha ottenuto un grande successo di ascolti e di critica. Ebbene si segnala che nonostante la trasmissione sia finita continua a far discutere. Il motivo? Oggi Gabriele Parpiglia direttamente nella sua newsletter ha rivelato di essere venuto a sapere che la Fagnani avrebbe dovuto intervistare pure Maria Teresa Ruta. Tuttavia a poche ore dalla registrazione della puntata sarebbe saltato tutto:

“Abbiamo il nome di un’altra Belva di Francesca Fagnani invitata e fatta fuori due ore prima dell’intervista, senza alcuna spiegazione…Lei è Maria Teresa Ruta…”

Francesca Fagnani avrebbe fatto indispettire non poco la conduttrice

Successivamente Gabriele Parpiglia, sempre in questa sua newsletter, ha anche rivelato che Maria Teresa Ruta ha accettato di buon grado questo cambio di piani all’ultimo momento prima della registrazione della puntata di Belve, ma i modi l’avrebbero invece fatta parecchio arrabbiare: “E’ rimasta scottata dalla maleducazione e dal modo in cui è stata trattata…” Il giornalista ha infatti aggiunto che la mamma di Guenda Goria si sarebbe fatta sfuggire che le interviste possono saltare legittimamente, ma si sarebbe assai lamentata per il modo in cui sarebbe stata affrontata la situazione:

“Ci ha detto: “Le interviste possono saltare, ma c’è modo e modo…Meglio che non dica altro…”

In arrivo Belve Crime: ecco tutti gli ultimi dettagli

Una volta svelato questo retroscena sull’intervista saltata di Maria Teresa Ruta a Belve il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha fatto presente di essere venuto a conoscenza quando dovrebbe andare in onda su Rai Due lo spin off del programma dedicato alla cronaca nera. In pratica pare che la trasmissione non dovrebbe vedere luce prima della prossima primavera, se non addirittura in autunno:

“Il programma non vedrà la messa in onda almeno fino alla primavera del 2026, o addirittura sarà spostato in autunno…”

Parpiglia ha poi tenuto a dire che comunque Francesca Fagnani avrebbe già registrato la trasmissione settimana scorsa con la partecipazione della podcaster Elisa True Crime: “È stato già registrato la scorsa settimana, con l’ingresso nella squadra della podcaster Elisa True Crime al posto di Stefano Nazzi…”