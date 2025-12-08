Giorgia, ripartito il tour in tutta Italia: “Questa volta la vedo davvero dura”

Giorgia è ripartita con il tour: “Questa volta la vedo davvero dura”

Il 6 dicembre è ripartita con il tour in tutta Italia della cantante Giorgia, che da quando ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 (anche se la canzone non era alla sua altezza) ha visto una rinascita e una nuova consapevolezza di sé che si è concretizzata quest’anno quando ha presentato quel capolavoro de La cura per me. In un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la cantante ha ammesso: “Questa volta la vedo davvero dura. Mi aggiro dicendo che non ce la farò mai”.

La cantante e il rapporto con Emanuel Lo: “Non so se abbiamo un segreto”

Da anni Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più apprezzate dal pubblico per via della loro ironia e del sentimento che traspare ogni volta che parlano l’una dell’altro. Ma qual è il loro segreto? “Non so se ne abbiamo una” e poi ha scherzato dicendo che lui, da artista qual è, è un po’ distratto: se le parla ricorda solo la metà di quello che ha detto, spera sempre di trovare qualcosa dentro il frigo anche se non fa la spesa e se si rompe una lampadina di certo il giorno dopo la trova nello stesso stato. L’importante è “non darsi mai per scontati”.

Giorgia sul figlio Samuel: “Ecco perché mi ha rimproverato”

Non c’è critico musicale più severo del figlio Samuel che infatti non manca mai di criticare la mamma Giorgia, anche se questa volta ci sono ben tre brani che gli piacciono del suo nuovo album. Però “mi ha subito rimproverato” quando ha detto che a calcio gioca come difensore quando invece è un attaccante. Per quanto riguarda le festività di Natale festeggerà il 24 da sua mamma, poi andranno dalla mamma del compagno e poi qualche giorno nella loro casa in Puglia. E intanto c’è chi sogna lei e Fiorello conduttori di Sanremo. D’altronde sognare è una delle poche cose gratis che rimangono.