La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti ha finalmente scelto il nome della band

La band de La Ruota della Fortuna ora ha un nome

Come sa ogni spettatore fedele de La Ruota della Fortuna c’è la band che allieta il lo studio con canzoni provenienti da ogni parte del mondo, ma da quando ha fatto la sua comparsa a giugno non ha mai avuto un nome ben preciso con la quale chiamarla durante le puntate. Ebbene ora Gerry Acotti ha annunciato che si chiamerà così la band: Fortuna Five. L’ispirazione? I Jackson 5 che fecero scoprire il talento di Michael Jackson.

Da quali membri è composta la Fortuna Five

Finalmente la band de La Ruota della Fortuna è stata battezzata in questo modo dal conduttore Gerry Scotti: Fortuna Five. Ma da chi è composta la band? Nicla Ozenda alla voce, Marco Galeone alla voce e tastiere, Alessandro Viglio alla chitarra, Alessio Norelli al basso e Diego Fornaciari alla batteria (sì, parente del grande cantante Zucchero). Il pubblico sarà senza dubbio rimato contento di questo nome così evocativo.

Gerry Scotti racconta un aneddoto dietro il nome della band

I Fortuna Five hanno ringraziato Gerry Scotti per il nome che gli hanno dato a La Ruota della Fortuna, ma è stto raccontato un simpatico aneddoto dietro la scelta del nome: “Una notte alle tre ho chiamato il nostro curatore, il signor Edmondo, che saluto, e gli ho detto Fortuna Five. E lui ha detto: ‘Chiamo un’ambulanza’. ‘No, è il nome della band’”. E pensare che prima del programma di Canale5 i ragazzi della band musicale non si conoscevano: si è formata, infatti, durante i provini.