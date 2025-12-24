X

Marco Liorni e il successo de L’eredità: tutto pronto per L’anno che verrà

Scritto da , il Dicembre 24, 2025 , in Personaggi Tv
Foto Marco Liorni promosso Chi può batterci

Marco Liorni chiude una stagione di successo de L’eredità

C’è un quiz di Rai1 che da anni va in onda con grande successo e no, non è Reazione a catena, che ha fatto fatica a imporsi negli ultimi anni con il cambio di conduzione: si sta parlando de L’eredità, condotto da Marco Liorni. Come lo passerà il Natale? Come ha confidato in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv lo passerà a casa, in famiglia e con i suoi amici, e poi volerà a Catanzaro per “ultimare i preparativi” de L’anno che verrà che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026 con un parterre di cantanti e artisti davvero invidiabile.

L’eredità: Marco Liorni parla della serata conclusiva di Telethon

E tre giorni fa Marco Liorni ha avuto modo di condurre L’eredità – Gran galà di Telethon e sempre nell’intervista ci ha tenuto a dire che per lui era un onore anche perché ha invitato un sacco di vip, ospiti con a cuore la beneficienza oltre alle sue professoresse Linda e Greta (senza la loro presenza il programma sarebbe di certo più povero). E quando si parla di Telethon non si può non citare Fabrizio Frizzi, che manca come l’aria in un mondo marcio come quello dello spettacolo.

Fabrizio Frizzi ricordato da Marco Liorni: “Pensarlo ci scalda il cuore”

Il mondo dello spettacolo non è luccicante come se lo aspettano gli ignari spettatori, ma è in realtà marcio la maggior parte del tempo. Però al suo interno ci sono dei conduttori che portano avanti la bontà, l’educazione e il rispetto verso il prossimo: tra questi c’era Fabrizio Frizzi, mai dimenticato. Marco Liorni si è così espresso: “La sua presenza ci scalda il cuore ogni giorno e nell’occasione di Telethon ancora di più”.