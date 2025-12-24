Marco Liorni e il successo de L’eredità: tutto pronto per L’anno che verrà

Marco Liorni chiude una stagione di successo de L’eredità

C’è un quiz di Rai1 che da anni va in onda con grande successo e no, non è Reazione a catena, che ha fatto fatica a imporsi negli ultimi anni con il cambio di conduzione: si sta parlando de L’eredità, condotto da Marco Liorni. Come lo passerà il Natale? Come ha confidato in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv lo passerà a casa, in famiglia e con i suoi amici, e poi volerà a Catanzaro per “ultimare i preparativi” de L’anno che verrà che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026 con un parterre di cantanti e artisti davvero invidiabile.

L’eredità: Marco Liorni parla della serata conclusiva di Telethon

E tre giorni fa Marco Liorni ha avuto modo di condurre L’eredità – Gran galà di Telethon e sempre nell’intervista ci ha tenuto a dire che per lui era un onore anche perché ha invitato un sacco di vip, ospiti con a cuore la beneficienza oltre alle sue professoresse Linda e Greta (senza la loro presenza il programma sarebbe di certo più povero). E quando si parla di Telethon non si può non citare Fabrizio Frizzi, che manca come l’aria in un mondo marcio come quello dello spettacolo.

Fabrizio Frizzi ricordato da Marco Liorni: “Pensarlo ci scalda il cuore”

Il mondo dello spettacolo non è luccicante come se lo aspettano gli ignari spettatori, ma è in realtà marcio la maggior parte del tempo. Però al suo interno ci sono dei conduttori che portano avanti la bontà, l’educazione e il rispetto verso il prossimo: tra questi c’era Fabrizio Frizzi, mai dimenticato. Marco Liorni si è così espresso: “La sua presenza ci scalda il cuore ogni giorno e nell’occasione di Telethon ancora di più”.