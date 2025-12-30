Martina Colombari dopo Ballando nel film di Zalone: “Nessuno mi riconosce”

Ballando: la concorrente ha rivelato che ci vuole un po’ per riconoscerla nel film di Zalone

Il 25 dicembre è uscito in tutte le sale il nuovo lungometraggio di Checco Zalone, Buen Camino. E inutile dire che il successo è stato straordinario. Si segnala che tra i protagonisti c’è pure la concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, Martina Colombari, la quale ha rilasciato un’interessante intervista oggi a Il Corriere della sera. Cosa ha detto? Ha rivelato che ci vuole un po’ per riconoscerla:

“Nessuno mi riconosce. Nessuno. Devono aspettare la seconda o terza scena per capire che sono io…Ho poco trucco, degli occhiali importanti, la chioma grigia…”

Martina Colombari felicissima di aver avuto modo di giocare con la sua bellezza nel film Buen Camino

Successivamente la protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, sempre in questa intervista rilasciata oggi a Il Corriere della sera, ha anche tenuto a dire che nel momento in cui Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante le hanno detto che per partecipare al lungometraggio si sarebbe dovuta trasformare non ha esitato un attimo nell’accettare:

“Ho detto: che figata! Ma io, quando Zalone e il regista Gennaro Nunziante mi hanno detto come sarei diventata, non ho esitato un attimo…”

La moglie di Billy Costacurta, la quale dopo la sua partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci si è sfogata, ha confessato di essere stata felicissima di aver avuto l’opportunità di giocare con la sua bellezza: “Ero felicissima di poter giocare con la mia bellezza…Poi, è sempre difficile affrontare queste tematiche, perché vengono fraintese…”

La vita del personaggio che interpreta nel film si è intrecciata con la sua

La giornalista de Il Corriere della sera ha poi fatto presente a Martina Colombari che il personaggio che interpreta in Buen Camino di Checco Zalone è alle prese con i problemi esistenziali con la figlia come è successo a lei nella sua vita reale con Achille Costacurta: “Ha letto questa coincidenza come un caso, un destino, un segno?” E la concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha risposto di essere stata coinvolta emotivamente nelle riprese del film proprio per questo motivo:

“Quando mi hanno detto che nella sceneggiatura dovevo denunciare la scomparsa di mia figlia, ho pensato subito alla volta in cui anche Achille non è rientrato a casa…Quindi sì: ero coinvolta…”

Quest’ultima ha poi rivelato che non è così difficile trovare ragazzi che quotidianamente affrontano simili problematiche: “Il mondo che trovano non è quello della nostra adolescenza: è richiedente, performante, velocissimo…”