Massimiliano Ossini sogna: “Sì al Festival di Sanremo, ma col mio pubblico”

Massimiliano Ossini sogna di condurre il Festival di Sanremo

Non ci sono tanti conduttori in attività che saprebbero condurre un evento importante come lo è il Festival di Sanremo: il ‘dopo Carlo Conti’ è piuttosto drammatico perché Amadeus almeno per il momento non rientrerà in Rai e la carta Stefano De Martino sembra affrettata. Chi rimane? Antonella Clerici sta vivendo degli anni d’oro per via dei suoi programmi e potrebbe essere arrivato il momento per Milly Carlucci. Eppure dietro di loro c’è Massimiliano Ossini che in un’intervista rilasciata al Messaggero ha confidato: “Sogno il Festival, ma vorrei arrivarci con un mio pubblico fidelizzato”.

Il conduttore Rai elogia il ruolo della gentilezza nel mondo

I fuori onda possono sempre tradire un conduttore o una conduttrice: basti pensare a Flavio Insinna, a Federica Panicucci, o a Emilio Fede. Spesso e mal volentieri di fronte a una faccia apparentemente bonaria si può nascondere una persona non del tutto corretta con i collaboratori e le maestranze. Un’eccezione? Il compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi, che è stato l’emblema della gentilezza in televisione, e infatti tutti l’hanno amato. Massimiliano Ossini lo ha ricordato in una recente intervista a Virgilio.it: “Nemmeno io sono sempre così gentile, non riesco a sorridere sempre a tutti, anche se mi dico che dovrei”.

Massimiliano Ossini conduce La città ideale su Rai3

Da stasera su Rai3 arriva un programma intitolato La città ideale condotto da Massimiliano Ossini che in un’intervista al portale sopracitato si è detto molto soddisfatto di tutto quaest: “L’ho pensato insieme a un autore e un regista” e poi spera che piaccia anche al pubblico.