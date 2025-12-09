Mirko Brunetti, primo anno insieme a Silvia Ghio: “Ci siamo sempre protetti”

Mirko Brunetti festeggia il primo anno insieme a Silvia Ghio

Quando l’amore arriva è un tornado che stravolge la vita quindi bisogna sempre accoglierlo con il sorriso perché per molte persone potrebbe non arrivare mai. Dopo la sua burrascosa relazione con Perla Vatiero, Mirko Brunetti oggi festeggia il primo anno insieme a Silvia Ghio con queste dolci parole sui social: “Ti ho trovata in questo sorriso, nelle parole che preferisci non dire, nel modo così gentile di trattare il mondo”.

L’ex del GF alla sua fidanzata: “Ci siamo protetti dal primo istante”

“Nel tuo amare la vita, nel tuo voler fare mille cose insieme e riuscirci, nel tuo rendermi felice ogni giorno. Ci siamo protetti dal primo istante, anche quando stare lontani non era ciò che volevamo, non hai mai mollato la presa, anzi l’hai stretta sempre di più. Come fosse ieri, ma era un anno fa” ha proseguito Mirko Brunetti sulla sua fidanzata Silvia.

Silvia Ghio su Mirko Brunetti: “Sei la mia persona preferita”

E come ha replicato Silvia Ghio alle parole del suo fidanzato Mirko? “Abbiamo passato molto più di ciò che una coppia normalmente passa il primo anno, ma è anche il modo in cui abbiamo reagito a ciò che la vita ci ha presentato che ci ha fatto capire la forza del sentimento che ci lega” e poi ancora “ti ringrazio per essere il mio compagno di avventure, per farmi ridere, per essere la mia spalla su cui piangere, per trattare ogni mio problema come fosse anche tuo e per amarmi allo stesso modo dal primo giorno. Ovunque la vita ci porterà avrai sempre la mia stima e non per ciò che provo, ma per la bella persona che sei: la mia preferita”.