Verissimo, Romina Power rompe il silenzio su Al Bano: “Non ci vediamo mai”

Romina Power svela come sono i rapporti oggi con Al Bano

Nella puntata di oggi di Verissimo è stata ospite Romina Power. Non si contano più le volte in cui è stata ospite, oltre ad Al Bano e altri membri della famiglia Carrisi che vengon invitati appunto in qualità di membri e non di certo per loro doti artistiche. E cosa avrà detto di nuovo la cantante? Ha svelato come sono oggi i rapporti con il suo ex marito, dato che ci sono stati degli attriti negli ultimi mesi: “Come sono i rapporti? Buonissimi. Non ci vediamo mai”.

La cantante punzecchia l’ex marito: “Chissà se si è fatto un ritocchino”

Di certo la forza non manca ad Al Bano, così come l’energia di ripetere che vorrebbe concludere la carriera al Festival di Sanremo in grande stile, attaccando prima Amadeus e poi Carlo Conti per non averlo incluso nei loro cast dei big. La sua ex moglie Romina Power oggi a Verissimo lo ha punzecchiato così: “Ero stata negli Stati Uniti, mi ha rivisto dopo qualche anno e mi ha detto: ‘Potresti farti qualche ritocchino’. Chissà se anche lui si è fatto un ritocchino, magari al cervello. Scherzo eh…”.

Verissimo: Romina Power parla del rapporto con la suocera Jolanda

“Avevo un rapporto straordinario con mia suocera Jolanda, una seconda mamma più che una suocera. Era una donna molto riservata, custodiva i propri sentimenti. Ma eravamo diventate come madre e figlia, non come suocera e nuora. Mi avrebbe sempre voluto vedere al suo fianco perché non aveva figlie femmine. Era una donna semplice, doveva sempre lavorare. Io la forzavo per portarla al mare e in quei momenti diventava una bambina dopo un’intera vita di lavoro. Io ho sposato la Puglia, ho scelto di continuare a vivere ancora lì…”: le parole di Romina Power a Verissimo.