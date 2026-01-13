Affari Tuoi: Angelica non rischia e accetta 55.000€, ma nel pacco ne aveva 300.000

La concorrente ha lanciato la sfida al dottore

E stasera è arrivato il turno di Angelica della Toscana di mettersi alla prova ad Affari Tuoi nella speranza di portarsi a casa 300 mila euro. E dopo essersi presentata come di consuetudine Stefano De Martino ha voluto sapere con chi ha deciso di affrontare questa elettrizzante sfida su Rai Uno. Quest’ultima ha subito risposto di volere al suo fianco il futuro marito. Finiti i convenevoli è arrivato il momento per lei di giocare facendo i primi sei lanci. Terminata la manche il dottore ha fatto la prima telefonata comunicando alla concorrente della Toscana di voler fare un’offerta di 40 mila euro per cercare di farla desistere dal continuare. Quest’ultima ha però risposto no senza pensarci molto. Altre tre tiri per Angelica. Finito il turno il dottore è tornato alla carica con la proposta di cambiare pacco. Risposta negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha visto sfumare la possibilità di vincere 100 mila euro

Stefano De Martino l’ha allora invitata a fare altre tre lanci. E subito dopo il dottore si è fatto vivo proponendo ad Angelica della Toscana un’offerta di 45 mila euro per un solo tiro. Offerta allettante, ma non sufficiente per far gettare la spugna ad Angelica: “Per un tiro proviamo ad andare avanti…” Con questo tiro ha quindi trovato il pacco contenente 30 mila euro. Ed ecco che ha richiamato il dottore proponendo alla concorrente della Toscana di cambiare pacco. Ennesimo suo rifiuto. Stavolta però la fortuna non le ha sorriso perchè ha trovato il pacco contenente 100 mila euro.

Angelica della Toscana ha vinto 55 mila euro

Il dottore ha quindi giocato un nuovo asso nella manica con un’offerta di 35 mila euro. Ancora una volta Angelica ha risposto negativamente. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla elettrizzante partita di Stefano, le ha allora chiesto di fare un nuovo tiro. Non è andata bene neppure questa volta perchè la concorrente della Toscana ha trovato il pacco contenente 200 mila euro. Il dottore ha quindi proposto nuovamente di cambiare pacco. A sorpresa la ragazza ha cambiato strategia decidendo di accettare l’offerta andandosi a prendere il pacco numero 17. Una scelta questa che si è rivelata essere fortunata perchè se no avrebbe vinto solo 20 euro. E’ tornato a farsi vivo il dottore con un’offerta di 45 mila euro per un tiro. Con grande fatica la concorrente ha però risposto no facendo bene, visto che ha trovato il pacco contenente Gennarino. A questo punto è quindi rimasta con 200 euro da una parte e 20 mila e 300 mila euro dall’altra. Messo spalle al muro il dottore non ha quindi potuto far altro che giocare il jolly con un’offerta di 55 mila euro. Questa volta ha deciso di accettare. Purtroppo per lei ha scoperto che se non avesse accettato l’offerta del dottore avrebbe vinto 300 mila euro.