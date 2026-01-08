Affari Tuoi, male Gabriella e Valeria: vinto nulla pure alla regione fortunata

Le gemelle hanno rispedito al mittente le offerte del dottore

E’ arrivato il turno delle gemelle Gabriella e Valeria della Sicilia di giocare stasera ad Affari Tuoi. E ovviamente Stefano De Martino, prima di dare il via alla partita, ha chiesto loro di presentarsi. A questo punto non è restato loro che fare i primi sei lanci. Subito dopo, puntuale come un orologio, si è fatto vivo il dottore con la proposta di cambiare pacco. Non ci hanno pensato due volte nel rifiutare e andare avanti. Altre tre tiri per loro. Terminato pure questo ultima manche il dottore si è rifatto sotto con un’offerta di 15 mila euro. La risposta non è però cambiata.

Affari Tuoi, la partita per le concorrenti ha preso una brutta piega

Stefano De Martino le ha quindi invitate a fare altre tre lanci. Finito anche questo turno il dottore ha allora fatto la proposta di cambiare pacco. La risposta di Gabriella e Valeria della Sicilia è stata però negativa per la terza volta. Due nuovi tiri per loro che hanno trovato rispettivamente i pacchi contenenti 200 mila euro e 200 euro. Il dottore per due tiri ha quindi proposto alle gemelle della Sicilia di cambiare nuovamente pacco. Risposta negativa, visto che il tabellone è pieno di pacchi blu. E con quest’ultima manche la situazione è un po’ migliorata perchè sono fortunatamente riuscite a mantenere in vita la speranza di poter vincere 100 mila euro.

Gabriella e Valeria della Sicilia alla regione fortunata non hanno vinto niente

Il dottore di Affari Tuoi è quindi tornato alla carica con una nuova proposta di cambiare pacco. E per l’ennesima volta le concorrenti hanno detto no. Stefano De Martino, che presto sbarcherà in prima serata con degli speciali del game show, le ha quindi avvertito che adesso il gioco si fa ancora più duro. Incredibilmente le concorrenti sono però riuscite a raddrizzare la partita e il dottore si è quindi visto costretto a giocare l’asso nella manica con un’offerta di 12 mila euro. Offerta rifiutata ancora una volta. Dopo l’ultimo tiro le concorrenti sfortunatamente hanno visto sfumare il sogno di vincere 100 mila euro e sono quindi andate alle regione fortunata. In questa occasione le concorrenti hanno affidato alla Basilicata le chance di vincere 100 mila euro, mentre per 50 mila euro hanno puntato tutto sulla Toscana. Purtroppo anche stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla loro parte e sono tornate a casa a mani vuote.