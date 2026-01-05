Affari Tuoi: partita perfetta di Maria Pia del Molise, che vince 60.000€

La concorrente ha detto no al dottore per ben due volte

Stasera è arrivato il turno di Maria Pia del Molise giocare ad Affari Tuoi. E quest’ultima ha pescato il pacco numero 13. Le porterà bene? Chissà, intanto si segnala che dopo una breve presentazione ha rivelato di voler affrontare questa avventura al fianco del marito. A questo punto è arrivato per lei il momento di iniziare la partita con i soliti sei primi lanci. Terminato il primo turno si è fatto sentire il dottore con un’offerta di 40 mila euro. Una proposta interessante, ma che non ha fatto vacillare Maria Pia. Altri tre tiri per lei. Finito pure questa manche il dottore è tornato alla carica con la proposta di cambiare pacco. Anche stavolta però la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha visto sfumare la chance di vincere 300 mila euro

Stefano De Martino l’ha allora invitata a fare altri tre tiri. E una volta fatto l’ultimo lancio in cui ha purtroppo trovato il pacco contenente 300 mila euro il dottore del game show ha telefonato per la terza volta con un’offerta di 30 mila euro per due tiri. Maria Pia del Molise ha risposto no. In questi due nuovi tiri la concorrente ha quindi pescato prima il pacco contenente 100 mila euro e poi quello con 0 euro. Un tabellone nettamente favorevole per Maria Pia, la quale ha solo un pacco blu da una parte e tutti rossi dall’altra. Il dottore, in grande difficoltà, ha allora giocato l’asso nella manica con la proposta di cambiare pacco per un solo tiro.

Maria Pia del Molise ha accettato l’offerta di 60 mila euro

La concorrente del Molise, dopo averci riflettuto bene, ha rifiutato la proposta del dottore. E con questo nuovo tiro la concorrente è rimasta solo con pacchi rossi e in più il pacco nero. Una situazione che raramente si presenta a questo punto della partita. Il dottore di Affari Tuoi, messo un po’ spalle al muro dalle circostanze, ha allora offerto a Maria Pia 35 mila euro. La risposta è stata no. Stefano De Martino, che domani nello speciale della Befana non avrà Emma ospite, ha allora chiesto alla concorrente di fare un nuovo tiro. E quest’ultima ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. Il dottore le ha quindi proposto di cambiare pacco. E la concorrente ha risposto affermativamente. Una mossa che si è rivelata vincente perchè se no avrebbe portato a casa 30 mila euro con ancora in ballo i 200 mila. Come ultima offerta il dottore ha quindi lanciato l’offerta di 60 mila euro. Offerta prontamente accettata. E ha fatto benissimo perchè se no sarebbe tornata a casa solo con 200 euro del pacco nero.