Affari Tuoi: il dottore beffa Sara della Sardegna, che perde 300.000 €

La concorrente ha detto no al dottore per ben due volte

Stasera a tentare la fortuna ad Affari Tuoi è toccato a Sara della Sardegna. La concorrente, prima di iniziare la partita come di consuetudine, si è dapprima presentata e successivamente ha rivelato di volere al suo fianco il padre. A questo punto Stefano De Martino non ha potuto far altro che darle il permesso di iniziare la partita. Una volta terminati i primi sei lanci il dottore ha telefonato per la prima volta in questa partita di stasera con un’offerta di 25 mila euro. Niente da fare. Altri tre tiri per lei. E terminata pure questa manche il dottore è tornato alla carica con un’offerta di 30 mila euro. Risposta ancora una volta negativa.

Affari Tuoi, la concorrente stoica come non mai: non ha ceduto alle offerte del dottore

Altri tre tiri per Sara della Sardegna. Alla conclusione di questo terzo turno il dottore ha telefonato nuovamente con la proposta di 30 mila euro. Dopo averci riflettuto bene la concorrente della Sardegna ha risposto negativamente. Un altro tiro per Sara, la quale ha trovato il pacco contenente la ballerina. Il dottore si è rifatto vivo con in dote un’offerta di 35 mila euro. La concorrente ha risposto no. E con questo nuovo lancio la concorrente del game show condotto da Stefano De Martino, che in estate si godrà le sue meritate vacanze, ha trovato il pacco contenente Gennarino. Il dottore le ha quindi proposto il cambio pacco.

Sara della Sardegna ha vinto 60 mila euro

La concorrente della Sardegna ha allora detto no. Quest’ultima si è quindi apprestata a fare un altro tiro trovando il pacco contenente 1 euro. Arrivati a questo punto con più pacchi rossi nel tabellone il dottore, un po’ in difficoltà, ha offerto 40 mila euro. Offerta questa che ha fatto vacillare la concorrente sarda, la quale però alla fine ha risposto ancora una volta no. E con il nuovo tiro Sara ha trovato il pacco con 50 mila euro. Per un solo tiro il dottore ha quindi riproposto 35 mila euro. Ancora una volta ha detto no. Alla fine è rimasta con 20 euro da una parte e 15 mila e 300 mila dall’altra. Il dottore ha quindi giocato il tutto per tutto con un’offerta di 60 mila euro. Offerta altissima. E alla fine ha accettato sbagliando perchè ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro.