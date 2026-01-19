Amici 25, Valentina in crisi: Maria De Filippi le fa una proposta incredibile

Valentina ha dei dubbi sul suo futuro: “Non so se voglio fare questo”

Non si possono avere dei dubbi quando si è giovani? Non si può pensare che forse intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo potrebbe essere sbagliato? Tutti dubbi, appunto, legittimi: è quello che è successo a Valentina nella scuola di Amici 25. “Non so se voglio fare questo. Non so se sono adatta” ha confidato l’allieva al suo professore Rudy Zerbi. Poi è arrivata una proposta inaspettata da parte di Maria De Filippi.

L’allieva di Amici 25: “Ho tanta confusione dentro la mia testa”

“Fuori di qui vivevo la musica in maniera diversa, come passione, e dicevo che mi sarebbe piaciuto farlo diventare un lavoro. Qui è facile mantenere il ritmo, ma ho paura che quando uscirò non avrò più lo stimolo” ha confessato Valentina, tenendo a precisare al suo professore che non c’entra nulla la posizione in classifica e che già prima aveva avuto questi dubbi: “Comincio tante cose e non concludo nulla. Ho tanta confusione dentro la mia testa”.

Amici 25: Maria De Filippi fa una proposta a Valentina

Dopo che Valentina è scoppiata a piangere, totalmente in crisi, è intervenuta Maria De Filippi (nuovo show contro di lei) facendole una proposta che non è mai stata fatta prima: “Perché non te ne vai una settimana? Esci, capisci e poi vieni a dircelo. I dubbi fanno parte della vita di una persona”. “Credo di riuscire a capirlo fuori di qui”. Lei ha accettato quindi per una settimana sarà assente.