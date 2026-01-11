Andreas Muller affonda gli hater e difende il matrimonio con Veronica Peparini

Andreas Muller si sfoga: “È il momento di dare delle spiegazioni”

“Sono dichiaratamente omosessuale, ma mi sono sposato con Veronica Peparini, ovviamente per vincere Amici, per aprire il mio negozio e per comprarci l’attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi. La verità è che parlate, parlate, ma non sapete un ca**o. Non è da me essere maleducato sui social e soprattutto fare questo tipo di contenuti, ma è arrivato il momento di dare delle spiegazioni”: inizia così lo sfogo di Andreas Muller sui social.

Il marito di Veronica Peparini: “Ci amiamo. Non è una colpa”

Andreas Muller ha 29 anni mentre Veronica Peparini ne ha 54 anni. E allora? Qual è il problema? Perché dovrebbe essercene uno se si sono innamorati, stanno insieme d anni, si sono sposati e hanno pure avuto due figlie che hanno chiamato Ginevra e Penelope? Eppure sui social al ballerino gliene dicono di tutti i colori ogni volta. “Di lei mi sono innamorato perché mi piace, ci amiamo, e non è una colpa. E siete rovinati se parlate male pure di due bambine” si è sfogato lui.

Amici, Andreas Muller: “Ho aperto la mia attività con i miei soldi”

“Ho aperto la mia attività con i miei soldi, di questo sono fiero ed orgoglioso, e di certo non devo rendere conto a nessuno. E non devo di certo rendere conto a voi il fatto che io ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni, senza i soldi di mamma e papà. Ho vissuto nel mondo dell’arte, mi abbia portato a guadagnare dei soldi, come tutti i lavori. Quello che ho fatto con i miei soldi, sono ca**i miei” e poi Andreas Muller conclude così il suo sfogo: “Abbiate le spalle larghe, rendetevi forti nella vita, perché se fosse stato per tutte le merd*te che hanno detto sul mio conto, mi sarei dovuto buttare di sotto, e invece non mollo”.