Anna Tatangelo dopo la nascita della figlia Beatrice: “Le parole non bastano”

La cantante ha partorito sua figlia Beatrice

Ieri c’è stato un bel fiocco rosa nel mondo dello spettacolo perché Anna Tatangelo ha avuto modo di partorire la sua seconda figlia ovvero Beatrice. Un momento di giubilo per lei, per i suoi fan e per tutti coloro che le sono sempre stati accanto durante la gravidanza annunciata quasi come se fosse stata una sorta di mamma single. La nascita è stata spoilerata dallo zio Maurizio e non si sa se sia stato un gesto approvato dalla cantante o se invece dettato solo dall’entusiasmo incontenibile.

Anna Tatangelo ha rotto il silenzio: “Le parole non bastano”

“Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”: così Anna Tatangelo ha rotto il silenzio quando è nata la sua figlia Beatrice avuta dal neo-papà Giacomo Buttaroni, che si spera stiano ancora insieme sotto il segno dell’amore dato che nei mesi passati si è parlato di una crisi dell’ultimo minuto.

Nascita figlia di Anna Tatangelo: chi si è complimentato

Chi si è complimentato con Anna Tatangelo e il suo compagno per la nascita della figlia Beatrice che non smetteranno mai di celebrare come si deve? Briga, Elisabetta Gregoraci, Nicola Savino, Emma Marrone, Baby K, Alvin, Delia Duran, Sabrina Salerno e Enrico Nigiotti.