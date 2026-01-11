Arresto Can Yaman, parla Selvaggia Lucarelli: “Spacciava per tour benefico…”

Can Yaman arrestato per droga e poi rilasciato

La notizia di ieri ha fatto il giro del web: Can Yaman arrestato in Turchia durante un’indagine sul traffico e il consumo di droga, salvo poi essere stato rilasciato. In tanti hanno ironizzato sulla sua presenza a C’è posta per te (registrato diversi mesi fa) e al suo ingresso in studio parecchio energico. Intanto la giornalista Selvaggia Lucarelli sui social ha ricordato di quando ha indagato sull’attore e la cosa non ha fatto così tanto rumore.

Selvaggia Lucarelli su Can Yaman: ombre sulla sua associazione benefica

In un vecchio articolo Selvaggia Lucarelli parlava delle missioni benefiche, se così si possono definire, dell’attore turco Can Yaman: “Mentre gli strascichi del Pandorogate appaiono inarrestabili e lo scandalo sull’associazione benefica di Naomi Campbell (spendeva i fondi per suoi beni di lusso) ha fatto il giro del mondo, l’attore turco di fama internazionale Can Yaman sembra invece portare avanti in modo virtuoso la sua Onlus Can Yaman for children. O meglio, sembrava”.

Arrestato Can Yaman: le dure parole di Selvaggia Lucarelli

“Della questione droga non so, ma per me Can Yaman resta colui che spacciava per tour benefico un tour in cui prendeva un sacco di soldi per se stesso e faceva fare la bella vita tra hotel di lusso e voli in prima classe per i suoi accompagnatori. E ovviamente, siccome era Can Yaman, mica un’influencer bionda, tutti fecero finta di niente e lui figo come prima. Lui non si degnò neppure di dare spiegazioni e, del resto, mai nessuno gliene chiese conto”: le parole di Selvaggia Lucarelli che ha voluto dire la sua sull’arresto di Can Yaman.