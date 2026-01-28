Diletta Leotta e Loris Karius: svelato sesso del secondo figlio. È un maschio!

La conduttrice di Dazn in attesa del suo secondo figlio

Mancava davvero poco al Natale e a sorpresa Diletta Leotta ha fatto un annuncio che ha riscaldato il cuore di tutti i suoi numerosi fan. Ha infatti rivelato direttamente sul suo profilo personale instagram di aspettare un secondo figlio dal marito Loris Karius:

“Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello, Aria diventerà una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio…”

E inutile dire che la coppia è stata travolta da un enorme affetto non solo dai fan, ma anche da tante persone del mondo dello spettacolo.

Diletta Leotta e il marito aspettano un maschietto

Adesso la conduttrice di Dazn è finita nuovamente al centro delle attenzioni a causa di un altro importante annuncio riguardante la sua seconda gravidanza. Quest’ultima si è infatti mostrata su instagram dal ginecologo, e subito dopo ha annunciato di aspettare un maschietto: “Lo diciamo a tutti? È un maschio!” Una notizia accolta molto positivamente dal popolo del web che si è riversato ancora una volta sui social per fare a lei e al marito Loris Karius le più sincere congratulazioni. Si ricorda che la presentatrice e il marito sono già genitori della piccola Aria.

Tanti vip si sono congratulati con la presentatrice

Inutile dire che sottostante questo post su instagram in cui Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato di aspettare un maschietto sono arrivati decine e decine di messaggi da parte di tanti vip , tra cui Mariasole Pollio, Elisabetta Gregoraci, l’influencer Chiara Nasti: “Ancora più bella…” Insomma ormai il grande evento sta quasi per arrivare per il calciatore e la sua compagna in forza a Dazn da anni.