Elodie e Andrea Iannone: è finita la loro relazione oppure no? Le ultime novità

Andrea Iannone ed Elodie si sono lasciati? Il gossip

Ogni giorno il gossip si sveglia e decide che una coppia è in crisi: ora si sta parlando di Andrea Iannone ed Elodie che, stando a chi pare essere informato, sarebbero in crisi da un po’, anche se le loro ultime dichiarazioni d’amore parlavano di una situazione decisamente più rosea. Ultimamente il motociclista si è concesso una vacanza a Madrid, ma senza la sua fidanzata, e in più la didascalia scelta non farebbe presagire nulla di buono.

Iannone e la didascalia sibillina dedicata a Madrid

Ecco la didascalia che Andrea Iannone ha scritto per la città di Madrid dove è stato in vacanza di recente: “Mi dai sempre tanto. Mi accogli, mi scuoti, mi ricordi chi sono quando cammino tra le tue strade. Porto via con me la tua luce, il tuo rumore, il tuo respiro. Grazie per quello che lasci, anche quando non te ne accorgi. Hasta pronto”. Come se non bastasse nelle ultime settimane dei like sospetti di Marracash hanno fatto parlare il mondo del gossip.

Elodie e il gossip sul presunto flirt con la ballerina Franceska

Tra Elodie e Andrea Iannone è davvero finita? Il gossip si sta occupando di questa relazione che va avanti da anni, ma che adesso appare quantomai in pericolo, anche perché si mormora di un presunto flirt tra la cantante e la sua ballerina del tour tale Franceska Nuredini. Cosa ci sarà di vero? Cosa ci sarà di falso? Non resta far altro che aspettare novità in merito.