Gabriel Garko torna a parlare del coming out e svela: “Sono fidanzato da 4 anni”

L’attore torna a parlare del suo coming out

In un’intervista a La Repubblica l’attore Gabriel Garko è tornato a parlare di quello che lo ha reso di nuovo famoso negli ultimi anni prima di una flessione del tutto naturale ovvero il suo coming out: “Mi sono trovato in un momento della mia vita per cui o lo facevo io, o ci pensava qualcun altro in modo più brutale. L’ho fatto con naturalezza, e alla fine mi sono liberato di un peso. Forse, nella comunità lgbtq+ manca una lettera, la e, quella degli eterosessuali, perché l’umanità è intera. E l’animale più disperato è l’uomo. Dopo quello che aveva detto Adua Del Vesco al Grande fratello, ho detto chi ero”.

Gabriel Garko e la storia d’amore con Manuela Arcuri: “L’unica vera”

Quindi essendo gay e lavorando nel mondo dello spettacolo Gabriel Garko si è ritrovato a doversi nascondere onde evitare di perdere lavori importanti: però nella serie di storie finte, fatte per i settimanali o per spingere delle fiction, “l’unica vera l’ho vissuta con Manuela Arcuri”. Ma ora invece? “Sto con una persona da quattro anni”.

Gabriel Garko dopo il coming out: “Provato una sensazione strana”

Ma cosa ha provato Gabriel Garko dopo il coming out? “Sensazione strana, come un animale che cammina per la prima volta sul prato”. Dopo il GF non voleva più uscire, ma ora non ha più paura di mostrarsi per quello che è: semplicemente se stesso. Intanto sta per tornare con Colpa dei sensi, una nuova fiction.