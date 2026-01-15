La volta buona, Mariana Rodriguez svela: “Fidanzato? Voglio Can Yaman”

Mariana Rodriguez vorrebbe Can Yaman come fidanzato

Nella puntata di oggi de La volta buona è stata ospite Mariana Rodriguez che in pochi ricorderanno per le sue gesta passata, ma che milioni di italiani hanno visto sul grande schermo nel film Buen Camino con Checco Zalone. Si è parlato di amori, di canoni estetici, ed è venuto fuori che lui vorrebbe nientemeno che un fidanzato come Can Yaman: “Voglio lui!”. Perché lo vuole bello, bravo e palestrato.

La showgirl a La volta buona: “Porte aperte per Can Yaman”

Ha poi aggiunto che stava scherzando, Mariana Rodriguez, ma neanche poi tanto e infatti ha aggiunto che “io sono single, lui pure, quindi la porta gliela lascio aperta”. Insomma, l’attore turco che è finito su tutti i giornali dopo la notizia del suo arresto (e poi rilascio) è avvisato: l’attrice che compare nel film italiano che più ha incassato è disponibile a farsi una storia d’amore con lui.

La volta buona: fine della relazione tra Mariana Rodriguez e Gianmaria Coccoluto

Tra Mariana Rodriguez e Gianmaria Coccoluto la relazione è giunta al termine. E pensare che erano diventati genitori di un bambino che oggi ha ben 2 anni. Continuano a vivere, però, nella stessa casa a Trapani (Sicilia) anche se lei non c’è mai dato che viaggia tanto per lavoro mentre lui viaggia per lo sport. E per quanto riguarda il suo lavoro con Checco Zalone? “Ho sempre sperato di fare un film con lui”.