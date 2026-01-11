Pupo rompe il silenzio su Alfonso Signorini: “Atteggiamenti discutibili, ma…”

Pupo rompe il silenzio sul caso Alfonso Signorini

Oggi a rompere il silenzio sul caso Alfonso Signorini è stato Pupo, che ha ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Ecco le parole che ha utilizzato in un’intervista al R: “Sicuramente ci sono in lui, come in quasi tutti noi che facciamo questo mestiere, atteggiamenti che possono essere discutibili e magari anche borderline ma, secondo me, nulla a che fare con tutto quello che gli stanno gettando addosso”.

L’ex opinionista del Grande Fratello: “Si risolverà in un nulla di fatto”

Quando Fabrizio Corona se n’è uscito con i messaggi di Alfonso Signorini mandati ad aspiranti concorrenti e poi concorrenti del Grande Fratello, mostrando ancora una volta come il mondo della televisione sia una cloaca insopportabile, il pubblico è rimasto scioccato, anche se tutti sanno che il re è nudo. Ora la procura sta indagando perché c’è una denuncia in corso. Intanto Pupo cosa ha detto? “Si risolverà in un nulla di fatto e andrà ad aggiungersi al lunghissimo elenco di fake news che stanno togliendo qualità e gioia al nostro lavoro”.

Grande Fratello, Pupo: “Il deus ex machina non è soltanto il conduttore”

“Non dobbiamo dimenticare che è il deus ex machina del programma non è solo il conduttore”: così si è espresso Pupo che è stato opinionista del Grande Fratello quando Alfonso Signorini lo conduceva, in riferimento ai capi progetto, a Endemol e tutta la compagnia danzante.