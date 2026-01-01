Renzo Arbore ricorda i grandi successi e svela: “Perché è finita con Mara Venier”

Renzo Arbore racconta dell’amicizia con Gianni Boncompagni

Uno degli ultimi mostri sacri della televisione ancora in vita dopo la strage degli ultimi anni è senza dubbio Renzo Arbore, che si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiù, parlando del suo amico e collega Gianni Boncompagni, che era un tipo timido e riflessivo, molto intelligente, che era solito fargli l’occhiolino quando capiva che aveva in mente di fare qualcosa e infatti quando lavoravano in radio erano soliti essere rimproverati salvo poi uscire dall’ufficio del direttore con un aumento.

Lo showman parla del suo primo incontro con Mara Venier

Nella sua vita Renzo Arbore ha avuto molte storie d’amore tra cui quella più chiacchierata, anche perché la diretta interessata non passa giorno senza che lo nomini, con Mara Venier. Ma quando è avvenuto il loro primo incontro? Veniva corteggiata da Luciano De Crescenzo, e infatti scherzando gli ha detto di avergliela servita su un piatto d’argento. “Abbiamo fatto un viaggio insieme ed è nata una bella storia d’amore, abbiamo girato il mondo vestendoci come dei matti” ha confessato lui. E perché è finita? Perché lei ha avuto successo in tv mentre lui era impegnato a girare in tutto il mondo con l’Orchestra Italiana.

Renzo Arbore e il successo di Quelli della notte e Indietro tutta

Programmi leggendari Quelli della notte e Indietro tutta ideati e condotti da Renzo Arbore con un cast davvero ricco di personaggi e volti che poi sono diventati celebri: da Bracardi a Nino Frassica passando per Marisa Laurito, Andy Luotto e Roberto D’Agostino. Per non parlare del secondo posto al Festival di Sanremo con l’ammiccante ‘Il Clarinetto’