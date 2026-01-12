Silvia Toffanin vola con Andrea Sempio a Verissimo: ascolti boom con Garlasco

Andrea Sempio fa fare boom di ascolti a Verissimo

Ieri pomeriggio Silvia Toffanin ha accolto nel suo programma di interviste del weekend di Canale 5 uno dei protagonisti più chiacchierati del caso Garlasco, Andrea Sempio. E inutile dire che sui social è scoppiata l’ennesima bufera, soprattutto dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona. Ebbene polemiche o meno il programma grazie alla cronaca nera ha fatto record di ascolti. Andando nel dettaglio infatti lo show dell’ammiraglia Mediaset ha registrato nella parte in cui Sempio è stato ospite la bellezza di 2 milioni e 827 mila spettatori a casa con uno share del 24.25%. Ascolti eccellenti mai raggiunti in questa edizione.

Silvia Toffanin domina ieri pomeriggio: gli ascolti nel dettaglio

Sicuramente Andrea Sempio a Verissimo è stato un evento che ha portato a fare il record di ascolti alla Toffanin, nonostante tutte le polemiche scoppiate. Tuttavia c’è però da dire che pure senza Sempio in studio i risultati sono stati molto buoni per la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset. Infatti nella seconda parte dello show i telespettatori sono stati 2 milioni e 539 mila con uno share del 19.64%, mentre nell’ultima parte denominata ‘Verissimo: I Saluti’ gli spettatori a casa sono stati mediamente 2 milioni e 450 mila con uno share del 16.96%. Risultati che non hanno lasciato scampo a Francesca Fialdini, che dopo il boom di ascolti della scorsa settimana, si è dovuta accontentare del 16.62% d share e 2 milioni e 228 mila telespettatori.

Record pure per Amici di Maria De Filippi

La giornata di ieri ha regalato ascolti molto alti a Canale 5. Infatti non solo Verissimo di Silvia Toffanin ha fatto record, ma pure il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. La puntata di Amici di ieri ha infatti tenuto incollati di fronte al teleschermo ben 3 milioni e 420 mila spettatori a casa con uno share del 25.68% mettendo all’angolo Domenica In di Mara Venier, la quale non ha mai raggiunto il 18%. Andando infatti nel dettaglio lo show domenicale del pomeriggio di Rai Uno ha appassionato nella prima parte 2 milioni e 450 mila telespettatori con il 17.80% di share, mentre nella seconda gli spettatori sono stati 2 milioni e 136 mila con il 17.03%. L’anteprima ha invece raccolto 2 milioni e 386 mila spettatori e il 16.67% di share. L’ultimissima parte denominata ‘I Saluti di Mara’ ha infine registrato 1 milione e 824 mila spettatori con il 15.59% di share.