Stefano De Martino all’hater di Affari Tuoi: “Spero che tu abbia cambiato canale”

L’hater Giorgio trova inguardabili Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

Gli hater andrebbero presi per i fondelli. Oppure ignorati bellamente. Sono solo pecore da tastiera che nella loro vita non hanno combinato nulla e finiranno per scomparire dalla faccia della terra lasciano nessuna traccia della loro vile esistenza. E non saranno pianti da nessuno. C’è un hater di nome Giorgio che sui social ha scritto di trovare inguardabili sia Stefano De Martino sia il suo socio Herbert Ballerina ogni sera ad Affari Tuoi. Il conduttore si è rivolto a lui per l’ennesima volta nella puntata di ieri sera.

Stefano De Martino: “Caro Giorgio, che poco sopporto me e il mio compagno2

Proprio nella puntata di ieri di Affari Tuoi il conduttore Stefano De Martino si è rivolto di nuovo all’hater Giorgio: “Mio caro, che poco sopporti me e il mio compagno” e poi ha dato la parola al simpatico Herbert Ballerina che ha presentato la sua invenzione: “Si chiamano cardiocchiali, mettendoli le persone non ci vedono più perché in amore ‘occhio non vede, cuore non duole’”.

Affari Tuoi, Stefano ed Herbert: “Giorgio, spero che tu abbia cambiato canale”

Sconsolato Stefano De Martino – battuta su Mediaset – ha chiesto scusa al suo hater Giorgio per quello he stava avvenendo ad Affari Tuoi, che ha visto la vittoria di Ilaria della Calabria di un montepremi di 75mila euro grazie al contenuto del pacco nero. E poi un ultimo saluto all’hater con Herbert che iniziato a dire “Caro Giorgio, spero che tu abbia…” e il conduttore che ha concluso caustico: “cambiato canale”.