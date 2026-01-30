Temptation Island, Sofia Costantini bloccata dal suo ex: la reazione è assurda

Sofia Costantini bloccata dappertutto dal suo ex fidanzato

Sofia Costantini dopo essere stata una tentatrice di Temptation Island è tornata alla vita di tutti i giorni e la sua relazione con Alfred, che era fidanzato con Anna dopo il tradimento avvenuto in Sardegna, e poi ha trovato un altro uomo con cui vivere una storia d’amore. Peccato che sia finita malissimo stando alle parole di lei, che si è poi sfogata sui social. Ora si è scoperto che il suo ex l’ha bloccata dappertutto. E lei che decisione ha preso? Quella di andare da lui per chiedere spiegazioni.

L’ex di Temptation Island: “Sto per fare una cosa di cui mi pentirò”

“Ragazze, sto in macchina, sto per fare una cosa che secondo me me ne pentirò, perché secondo me non mi aprirà la porta. Però ho trent’anni quasi, e non posso pensare a trent’anni di finire una relazione con tutto quello che ci ho messo, che ho dato” ha spiegato Sofia Costantini ai suoi followers che si sono divertiti a seguire le sue storie, “questa persona non si degna di rispondere nel telefono. Le mando un messaggio per parlarci, non mi risponde, mi ha bloccato su Instagram. Non lo so, ragà, mi sembra una cosa tanto brutta, tanto irrispettosa”.

Com’è finita tra Sofia e il suo fidanzato? Lui non le ha aperto la porta

Ma com’è finita tutta questa manfrina tra Sofia Costantini e il suo ex fidanzato Andrea Miccio? “Andando con la Smart parcheggio sotto, suono senza avvisare, secondo me scende”. E invece? “Non ci posso credere che non mi ha aperto. Non ci posso credere. Ma con chi sono stata sette mesi?”.